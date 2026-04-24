台南住宅清晨電扇走火燒2層樓 雲梯車、共生面罩救5人

台南東區發生火災，疑似電扇走火導致5人受困。消防人員隨即利用共生面罩與雲梯車將受困民眾平安救出，全數意識清醒送醫。（民眾提供）

家中老舊電扇千萬別勉強使用！台南市東興路連棟建築今（24）日清晨發生火災，初步研判疑為電風扇走火釀禍，4樓竄出濃煙導致5樓5名住客受困，消防局火速馳援，順利將曾男等5人平安救出。

今天清晨5時37分，消防局獲報東興路住宅火警，現場為5樓RC構造及6樓鐵皮加蓋建築，車組抵達時4樓已竄出火煙。指揮中心確認連號的5樓共有5人受困後，立即引導就地避難並緊閉房門阻擋濃煙，同時通報指揮官佈署搜救，共出動28車、警義消79人搶救。

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搜救人員隨即展開救援。受困278號5樓的曾男、陳男及王男，由搶救人員入內利用共生面罩帶出；受困282號5樓的魯男與賴女，則由雲梯車從高處救下。5人獲救時意識清醒，僅鼻孔殘留碳粒，經初步評估後，由救護車送往成大醫院及永康奇美醫院預防性觀察治療，全數脫困。

火勢於5時57分撲滅。經調查起火點位於282號4樓房間雜物區，燃燒面積約25平方公尺，研判疑為室內電扇故障引燃。該處為租賃場所，現場無初期滅火作為，更未安裝住宅用火災警報器，導致住戶未能及時察覺險些釀災，確切起火原因待火調科釐清。

消防局後續將針對該區加強防火宣導，並呼籲民眾，平時應定期檢查老舊電器設備是否出現異常，且務必加裝住宅用火災警報器。多一分防範準備，才能在危機時保障生命財產安全。

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