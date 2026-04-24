3警加入吸金集團推銷澳門賭場 撤職又判刑定讞

3年前已被判撤職確定的吳崇雄（右）等3名員警，也各判2年到2年2月徒刑定讞。（資料照）

以徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團，2012年起以投資澳門賭場為幌子吸引投資，吸金40億餘元，時任台北市警偵查小隊長吳崇雄、潘昇達、偵查佐黃煇庭加入當下線參與吸金。最高法院今將徐正倫依違法經營銀行業務罪判處20年徒刑，3年前已被判撤職確定的吳等3名員警，也各判2年到2年2月徒刑定讞。

台北市退休偵查小隊長蔡崇文，二審被判刑3年，最高法院撤銷發回更審；徐正倫未扣案犯罪所得10億4194萬元的沒收部分，也發回重查。

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判決指出，長征資本公司（原名銀河紅利公司）實際負責人徐正倫，在澳門氹仔銀河賭場博彩公司鍾龍英旗下經營中介人，在台發展其吸金事業，徐自2012年起招攬民眾投資其「紅利貴賓會」，宣稱非常賺錢，每月可保證獲取高額紅利，紅利按月給付，投資期滿保證領回本金，吸金40多億元。

蔡崇文涉嫌以「貸款」方式借錢給徐男，獲取暴利，還拉下線吳崇雄、潘昇達、黃煇庭一起借貸給徐男，實則是吸引眾多親友的血汗錢投資澳門賭場。

潘昇達吸金總計達2754萬元、吳崇雄1510萬元、黃煇庭2859萬元。3人皆喊冤稱也是吸金被害人。

吳等3警在2023年已被懲戒法院判決撤職確定。今日判刑各2年至2年2月不等刑期定讞，僅蔡崇文獲撤銷發回更審。

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