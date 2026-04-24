利用高鐵退票洗錢26萬元 雲檢斥「不思正途」起訴5青年求刑至少2年

雲林地檢署組成專案小組，查出林男為首的5人詐欺洗錢集團利用高鐵退票機制，將約26萬元贓款洗成現金，全案偵結起訴求刑至少2年。（圖由雲林地檢署提供）

去年6月雲林地檢署偵辦一起外籍車手利用高鐵退票系統洗錢案件，經成立專案小組後日前再查獲以林姓男子為首的5人詐欺洗錢集團，利用高鐵退票機制，將約26萬元贓款洗成現金，全案今（24）日偵查終結，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴，更痛斥5人正值青年，具謀生能力卻不思正途，具體求刑至少2年。

該案件起源於去年6月，虎尾警分局獲高鐵雲林站通報，有名馬來西亞籍的陳姓詐團車手大量臨櫃退票，疑有利用高鐵退票洗錢嫌疑，以「中獎需繳納手續費」為由，向被害者騙取個資後，透過網路多次訂購10張南港至左營商務艙票，並選擇線上「台灣Pay」付款，取得付款QR Code後，再以中獎要付手續費要其他被害人掃碼支付，再指示陳男臨櫃辦理現金退票，達到詐欺及洗錢目的，全案將該男子起訴。

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該案獲最高檢察署重視，由雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮，與刑事警察局偵查第六大隊、彰化縣警局員林分局等成立專案小組，日前破獲23歲林男、19歲賴男、2名林男及21歲林男組成的洗錢詐欺集團。

檢方查出，23歲林男為首的集團，去年6月起在IG、臉書散布中獎通知、網購實名認證、網購人民幣等虛假訊息，先透過個人名義申辦高鐵訂票會員，一次性大量購買3至40張不等的南港至左營商務車廂車票，待取得付款QR Code後，誘指使得8名被害人操作「台灣PAY」掃碼付款，後該集團再分散至雲林、苗栗、板橋、桃園、台中等高鐵站臨櫃辦理退票，將贓款洗成現金。

檢方表示，該集團共詐得約26萬元，且偵辦過程中發現，該集團初期還研議利用「購買機票後退票」方式進行洗錢，但考量機場據點較少，且安檢與身分查驗嚴密而作罷。全案依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪起訴，更痛斥5人正值青年，具謀生能力卻不思正途，助長詐騙犯罪蔓延，嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，建請法院判處有期徒刑2年以上。

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