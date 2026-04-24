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    台74線驚悚自撞！台電工程車猛撞護欄變形 一度受困釀4傷送醫

    2026/04/24 10:50 記者許國楨／台中報導
    台電工程車猛撞護欄，現場令人怵目驚心。（民眾提供）

    台電工程車猛撞護欄，現場令人怵目驚心。（民眾提供）

    台中市大里區台74線快速道路，今（24）日上午發生一起驚險交通事故，一輛台電工程車行經32公里處時，疑似因駕駛不熟悉路況，突然失控撞上外側護欄，猛烈撞擊導致車頭嚴重毀損，擋風玻璃碎裂，車體卡在護欄旁動彈不得，現場一度傳出人員受困情形。

    從現場畫面可見，黃色工程車右前方幾乎全毀，零件散落一地，車頭緊貼護欄，撞擊力道之大令人怵目驚心，消防人員獲報後迅速趕抵，立即動用破壞器材協助車內人員脫困，並將傷者緊急送醫治療。

    經查，事故發生在上午8時59分許，29歲張姓男子當時駕駛工程車，沿台74線外側車道往西行駛，車上共4人，包含駕駛及3名乘客，所幸經送醫檢查後，張男及蘇男、鄭男、陳男皆為多處擦挫傷，無生命危險，但突如其來的撞擊仍讓人餘悸猶存。

    由於事故發生在車流量頻繁的快速道路上，警方隨即進行交通疏導與事故排除，避免二次事故發生，至於確切肇事原因，仍有待交通警察大隊進一步分析釐清。

    消防人員趕往搶救。（民眾提供）

    消防人員趕往搶救。（民眾提供）

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