運將疑闖紅燈撞上同行 北市凌晨3小黃車禍4人受傷

68歲蘇姓男子凌晨駕駛計程車行經台北市大安區忠孝東路與復興南路口時，疑似因為闖紅燈，攔腰撞上另一輛計程車。（記者鄭景議翻攝）

68歲蘇姓男子今日凌晨駕駛計程車行經台北市大安區忠孝東路與復興南路口時，疑似因為闖紅燈，攔腰撞上另一輛由61歲王姓男子駕駛、綠燈直行的計程車。由於撞擊力道猛烈，導致王男受困在扭曲車體內且脊椎受創，現場噴飛的備胎更波及後方第三輛計程車。這起事計程車故共造成3輛計程車受損、4人受傷，大安分局警方正進一步釐清肇事責任。

大安分局調查，今日凌晨0時18分許，蘇姓男子駕駛計程車沿著復興南路由北往南方向行駛。當車輛行經忠孝東路口時，蘇男疑似未遵守號誌指示強行闖紅燈，直接撞擊行經該路口的另一輛計程車右側車身。因撞擊瞬間力量巨大，兩車的安全氣囊均當場爆開，車體零件碎裂飛散，其中一輛車的備胎甚至整顆脫落噴出。

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此時，一名60歲林姓男子正好駕駛計程車行經該處，因深夜視線不佳且事發突然，林男閃避不及，車頭直接撞上路面滾動的備胎，導致3車事故。救護人員趕抵現場時，王姓駕駛因身體遭變形的車體擠壓，雙腿與軀幹卡在駕駛座上動彈不得，消防隊隨即動用破壞器材協助脫困。王男經初步檢查有身體多處挫傷、右腳撕裂傷，且脊椎疑似受損、傷勢較重，由家屬陪同送往國泰醫院等待開刀治療。

此外，肇事的蘇姓駕駛及兩部車上各一名乘客，分別為41歲曹姓男子與42歲游姓男子，3人身體均有大面積擦挫傷，隨後由救護車送往仁愛醫院救治，所幸目前均無生命危險。3名駕駛經酒測後酒測值均為0，車籍資料均正常。

大安分局獲報後立即啟動交通快打機制，並通報全吊式拖吊車前往現場移置毀損嚴重的車輛，迅速排除路口障礙以恢復交通順暢。全案目前已由大安分局交通分隊依規定以A2類交通事故成案處理。

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