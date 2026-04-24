台南女高中生遭隨機攻擊案 42歲輪班工人預謀犯案還變裝逃

台南市副市長姜淋煌頒發破案獎金給永康警分局，由分局長洪宏榮代表接受。（記者劉婉君攝）

台南市1名女高中生22日下午放學搭公車途中，遭1名男子隨機攻擊，勒頸摀嘴企圖拉幸經路人見義勇為獲救，及時阻止憾事。警方24小時內逮捕42歲蔡姓嫌犯，蔡嫌事前曾多次會勘地點預謀犯案，逃逸時還變裝，巡邏車紀錄器案發前拍到作案機車成為破案關鍵。全案將依強盜未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並建請聲押。

22日下午接近6時，台南永康1名女高中生放學途中，突遭1名男子勒脖摀嘴，企圖拉入一旁空屋意圖不軌，經1名騎機車路過民眾察覺「怪怪的」，調頭持木棍上前制止，嫌犯見犯行敗露逃逸。女學生全身多處擦挫傷，但仍鎮定以手機拍下蔡嫌逃離時的背影，提供警方偵辦。

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警方獲報後立即組成專案小組展開追查，現場鑑識採集跡證，並調閱周邊監視器，比對嫌犯特徵及逃逸路線，發現嫌犯將機車停在案發地點約1公里處，轄區員警案發前曾巡邏周邊，查看巡邏車行車紀錄器後，果然發現1輛可疑機車，成為破案關鍵。

警方調查，蔡嫌為輪班工人，單身，獨自租屋在東區，與案發地點並無地緣關係，於4月至案發前，即曾到案發地點附近會勘10次以上，案發當天下午4時許即在學校附近徘徊，犯行敗露之後，徒步逃至約1公里外停放機車處，變裝騎機車回到租屋處，昨天下午見警方上門逮人，感到相當驚訝，至於犯案動機，仍待進一步調查釐清。

學校監視器拍到蔡嫌（影片上方黑衣人影）於案發當天下午4時許，即在周邊徘徊。（記者劉婉君翻攝）

警方逮捕蔡嫌時查扣相關衣物。（記者劉婉君翻攝）

被害女學生獲救後以手機拍下蔡嫌逃離時的背影，提供警方偵辦。（記者劉婉君翻攝）

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