車窗沒關包包飛了！ 中和警速破竊案追回2萬贓款

李男趁著司機背對車輛搬貨的空檔，迅速伸手入車內竊取包包後騎機車離去。（記者鄭景議翻攝）

41歲李姓貨車司機昨日上午在新北市中和區大勇街市場下貨時，因未關閉副駕駛座車窗，導致放在座位的包包遭人順手牽羊，損失現金30000元。中和分局警方獲報後立即調閱監視器展開追查，於5小時內迅速鎖定51歲李姓嫌犯並通知到案，當場查扣剩餘贓款20000餘元。全案訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和分局表示，昨日上午7時許接獲報案，從事物流業的李姓司機指稱，當時正忙著搬運貨物進出，想說只是短暫停留且人就在車子附近，便未將車窗搖上。沒想到忙完回頭準備開車時，赫然發現放在副駕駛座上的包包已經不翼而飛，袋內裝有準備支付的公款及私人現金共30000元，嚇得趕緊前往派出所報警尋求協助。

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警方接獲通報後，隨即指派員警前往案發地點採證，並擴大調閱路口與周邊店家的監視器畫面。經由影像逐一比對過濾，員警鎖定51歲的李姓男子涉有重嫌，李男趁著司機背對車輛搬貨的空檔，迅速伸手入車內竊取包包後騎機車離去。

專案小組在掌握李嫌行蹤後，隨即於報案後5小時內循線將其通知到案說明。李嫌見警方出示事證自知法網難逃，坦承是因為看見貨車窗戶沒關且座位上有皮包，一時心生貪念才動手行竊。警方查獲李嫌尚未花完的贓款共20000餘元，並依法予以查扣，訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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