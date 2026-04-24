北市表揚阻詐行庫與行員 今年前2月攔阻256件詐騙、近3億元

115年3月打詐儀表板，台北市受理件數及財損金額。（記者劉慶侯翻攝）

台北市政府17日舉行治安會報上，由副市長張溫德親自頒發感謝狀，表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙上的卓越貢獻。受表揚單位包括國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、臺灣銀行及元大銀行等，皆於115年1至2月間成功攔阻多起詐騙案件，合作成功攔阻詐騙案件計256件、金額達2億9936萬餘元，為六都第二名。

北市警察局為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，設有攔阻獎勵機制；行員如能即時關懷提問並通報警方，成功攔阻10萬元以上款項，或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。本期北市共核發攔阻獎金近百萬元，給予努力防詐金融人員及警察同仁實質回饋，並由副市長在治安會報中，親自頒發感謝狀及獎金予攔阻金額最高的前10名有功行員。

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本期警銀合作攔阻的案例中，金額最高的是台北富邦商業銀行建國分行。領款民眾是在網路上結識一名網友，對方天天噓寒問暖、甜言蜜語不斷，甚至在LINE上親暱稱呼其為「老公」，對方隨後以「到越南買地蓋房」為由，要求匯出約等值新台幣2000萬元的越南盾到境外帳戶。

民眾信以為真後，前往銀行準備辦理匯款業務時，銀行資深專員察覺該民眾神色有異且說法反覆不一，通知警方，並通報轄區中山分局民權一派出所員警到場協助辨識及攔阻，經員警與行員耐心說明詐騙手法後，民眾始恍然大悟並打消匯款念頭，成功保住辛苦所存的積蓄。

刑警大隊大隊長丁靖表示，115年3月「打詐儀表板」統計，當月份北市受理詐欺案1601件，財損8億1926萬元。分析詐騙手法以「假網路拍賣（購物）」最多，近期詐欺集團屢以「媽祖結緣品免費贈送」或「小農產地直銷」為噱頭，於各大網路平臺散布涉詐廣告與貼文，再傳送偽冒物流服務（如賣貨便）的連結，誘騙民眾操作網路銀行匯款或轉帳，致使財產損失。

丁靖表示，民眾若遇價格異常、要求脫離官方平臺付款或來路不明的限時優惠，務必提高警覺並撥打165專線查證，避免落入財貨兩失的陷阱。

警察局長林炎田呼籲，防詐工作須全民共同參與，金融機構是防堵詐騙金流的重要防線，透過行員關懷提問與通報機制，可有效降低民眾受騙風險。唯有建立全民防詐意識，公私協力聯防，方能打造更安全的金融環境，共同守護市民財產安全

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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