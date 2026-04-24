路口雙白線、雙黃線成檢舉達人最愛熱點 中市要取消了

台中路口雙黃線常因路側可能停車造成車輛誤壓線遭檢舉。（記者蘇孟娟攝）

路口常見雙白線、雙黃線，本為提醒駕駛不能跨越行駛，卻成檢舉達人檢舉熱點，台中市議員李中指出，接獲不少民眾投訴，常因前方車輛阻擋、為閃避路旁車輛等因素，不慎壓到雙白線、雙黃線，結果就收到檢舉達人拍照檢舉的罰單，民怨四起，促交通局檢討取消；台中市交通局長葉昭甫指出，已盤點相關路口，將逐步調整標線改善。

李中指出，許多開放左轉的路口標線劃設為雙白線，民眾反映，常開車到路口前方車輛停等左轉，擋住後方車輛無法順利行駛，只好從前車右側轉出，卻壓到路口雙白線，就衰收違規跨越雙白線的檢舉罰單，讓駕駛很無奈。

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李中指出，同樣的問題也發生在10米道路的路口處都是劃設雙黃線，李中說，但道路一側常停放機車或汽車，讓道路通行空間變小，行經的車輛要避開路旁車輛，不可避免向左偏的就會壓到雙黃線，又因此被檢舉收罰單，民眾怒陳情這種雙白線、雙黃線設計根本「設下陷阱」，讓檢舉達人虎視眈眈，「車道被路邊停車擋道難道就不行駛通過嗎」、「不壓線怎麼過」。

李中說，他最近發現復興路四段的雙白線已經修改為一虛一實線，符合實際行車需求，要求交通局儘速將開放左轉但沒有左轉號誌的路口標線全部改為一虛一實線，並且取消10米道路的雙黃線，別讓民眾陷入窘境。

葉昭甫表示，確實發現類似案件的困境，已訂定明確規範，著手改善路口雙白線、10米道路雙黃線，目前請區公所盤點相關路口，因過去累積有劃設雙白或雙黃線的道路數量龐大，目前盤點中也需要時間逐步修改。

李中要求雙白線、雙黃線常讓民眾不得不壓線被檢舉，要求改善。（李中提供）

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