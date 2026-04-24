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    首頁 > 社會

    高雄露鳥男尾隨正妹回家 噁趴機車「留液」全被錄下

    2026/04/24 09:44 記者黃佳琳／高雄報導
    王姓男子尾隨正妹返家，還在她的機車坐墊上留下「體液」。示意圖（資料照）

    王姓男子尾隨正妹返家，還在她的機車坐墊上留下「體液」。示意圖（資料照）

    王姓男子在路口停等紅燈時，竟對著隔壁的正妹女騎士公然套弄生殖器，隨後一路尾隨正妹返家，並在她家住處對面馬路持續猥褻行徑，甚至一度趴坐在正妹的機車上，事後還拿衛生紙擦拭坐墊，被法官依公然猥褻罪判處拘役50日，得易科罰金。

    判決指出，去年6月29日中午11點多，正妹小美（化名）騎車行經前鎮區佛佑路與佛道路口時，停等經燈時王男突然騎車停在她旁邊，直接掏出生殖器上下套弄，小美嚇得綠燈一亮趕緊騎車返家，沒想到王男竟一路跟隨到她家巷口。

    王男先把車停在小美家對面馬路，眼神不斷張望，並持續裸露、把玩生殖器。更誇張的是，王男趁小美進入屋內，竟將機車停到小美機車旁，整個人趴坐在她的機車坐墊上數分鐘，隨後才起身從置物箱拿出衛生紙，擦拭雙手與小美機車的坐墊，並將衛生紙隨手扔進水溝後離去。

    小美報警求助，王男被逮後，辯稱「當時是尿急在尿尿」；高雄地方法院審理時，法官勘驗監視器發現，王男在路口套弄長達20秒，且綠燈亮起後生殖器仍是外露狀態，甚至在女方住處前多次轉頭確認位置，並無任何排尿行為，考量他先前已有相關前科，犯後態度不佳，因此判處拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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