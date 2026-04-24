台東縱谷超速多易肇事 警今起3天交通大執法

台東關山分局今天起在縱谷易肇事路段展開3天交通大執法。（記者黃明堂翻攝）

為有效降低交通事故發生，台東縣警察局關山分局今天起至26日啟動為期3天的「交通大執法」專案，針對轄內易肇事路段、時段及違規熱點，規劃精準執法勤務，全面加強取締各類交通違規行為，展現維護交通秩序的決心。

交通組長張珈源表示，依據近期交通事故統計分析，發現多數事故與超速行駛、未依規定停讓、酒後駕車及未注意車前狀況等違規行為息息相關。本次專案將鎖定上述高風險違規項目，並結合機動巡邏及定點攔查方式，提高見警率與攔查密度，讓違規無所遁形。同時，也將針對清晨、夜間等事故高發時段，強化巡邏與取締作為，以有效遏止危險駕駛行為。

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除了強力執法外，關山分局各分駐所亦持續推動交通安全宣導工作，深入各鄉鎮社區、校園及部落，透過面對面宣講、案例分享及互動方式，提升民眾交通安全意識。特別針對高齡者及青少年族群，加強宣導安全用路觀念，提醒長者外出應穿著亮色衣物、注意來車動態；青少年騎乘機車則務必遵守交通規則，切勿無照駕駛或超速競駛，避免憾事發生。

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