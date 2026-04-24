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    首頁 > 社會

    不滿監視器掛電桿 萬里男持剪刀「斷警眼」判刑3月

    2026/04/24 09:27 記者林嘉東／基隆報導
    24歲許姓男子被控持剪刀剪斷金山警分局監視器電線，致警方監視器毀損，被依「毀損公務員職務上掌管之物品罪」判處3月徒刑。（記者林嘉東攝）

    24歲許姓男子被控持剪刀剪斷金山警分局監視器電線，致警方監視器毀損，被依「毀損公務員職務上掌管之物品罪」判處3月徒刑。（記者林嘉東攝）

    新北市萬里區24歲許姓男子，被控持剪刀剪斷新北市金山警分局監視器電線，致警方治安防護網出現破口。基隆地院審理後，考量許男認罪，依「毀損公務員職務上掌管之物品罪」判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

    判決指出，24歲許姓男子去年5月6日上午9時許，駕車至新北市萬里區大鵬街路旁，下車後掏出隨身攜帶的剪刀，朝電線桿上、由新北市政府警察局金山分局所管轄的公務監視器下手，直接剪斷傳輸影像的電線，致監視器功能全毀，無法即時回傳治安與刑事調查畫面。

    金山分局金山派出所員警發現該監視畫面突然中斷後，趕往查看赫見自家「鷹眼」竟遭人剪斷；經擴大調閱沿線監視器，以車追人，循線逮到許男後函送法辦。

    檢方調查後將許男依涉犯毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴。法院審理時，法官考量許男坦承犯行，已與警方就刑度達成協商合意，依許男犯毀損公務員職務上掌管之物品罪，判3月徒刑，得易科9萬元罰金。

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