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    首頁 > 社會

    毆打、持刀恐嚇女友！瘋狂男派出所脫逃被逮回 下場曝光

    2026/04/24 09:26 記者陳鳳麗／南投報導
    陳姓男子毆打女友，持菜刀恐嚇，在派出所還掙脫手銬脫逃，後被員警追捕到，南投地院以恐嚇、脫逃罪名各判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

    陳姓男子毆打女友，持菜刀恐嚇，在派出所還掙脫手銬脫逃，後被員警追捕到，南投地院以恐嚇、脫逃罪名各判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣陳姓男子與同居女友吵架，失控對其拳打腳踢，看到女友要離開，拿出菜刀不准她離去，拉扯中女友頭頸胸四肢皆挫傷，員警獲報後帶回派出所，陳男掙脫手銬脫逃，與警察追逐後遭逮捕，南投地院將陳男以恐嚇罪、脱逃罪各判刑3月，應合併執刑4個月。

    這名陳姓男子與女友在埔里鎮同居，去年11月13日一大早就跟女友吵架，陳男抓狂毆打女友，女友哭著要離開之際，他跑到廚房拿出菜刀，恐嚇她不准離開，否則要把她殺了，女友與他拉扯，全身都是挫傷。

    埔里警方接獲民眾報案前來處理，發現陳男手持菜刀，女友都是挫傷，將陳男帶回派出所。在員警忙著製作筆錄及處理公務之時，他居然掙脫手銬，從後門逃逸。

    員警大聲喝止無效，開始與陳男展開追逐，跑了數百公尺遠，才將陳男追到，逮捕回派出所，重做筆錄，恐嚇危害安全、傷害，再加上脱逃共3罪移送南投地檢署偵辦。

    南投地檢署偵辦起訴後，陳男的女友念及舊情，以及陳男哀求下，撤回傷害告訴。

    南投地院法官審酌，陳男持菜刀作勢為恐嚇行為，遭警逮捕後趁隙脫逃，無視國家公權力執行，破壞社會秩序，念及犯後均能坦承犯行，另考量陳男患有情緒障礙症，每月支出仰賴家人資助，恐嚇危害安全、脱逃罪各判刑3個月，合併執行4個月有期徒刑，若易科罰金折合12萬元。

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