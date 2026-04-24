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    首頁 > 社會

    台中肇逃案車主差點求償無門...... 神秘紙條成破案關鍵

    2026/04/24 08:55 記者許國楨／台中報導
    休旅車擦撞停放路旁的貨車。（民眾提供）

    休旅車擦撞停放路旁的貨車。（民眾提供）

    台中市南區近日發生一起停車擦撞肇逃事件，原本因事發地點位於監視器死角，讓案情一度陷入膠著，所幸一張夾在擋風玻璃上的「神秘紙條」，成為扭轉局勢關鍵，也讓警方迅速鎖定肇事車輛，通知肇逃駕駛到案說明，還給險些求償無門的車主一個公道。

    台中市第三分局交通分隊21日上午10時許接獲報案，27歲田姓男子發現停放建國北路路邊停車格內貨車，左後方車尾出現明顯擦損，車身還有些微位移，懷疑遭其他車輛碰撞，正當他檢視損害情況時，發現擋風玻璃上夾著一張紙條，原以為是肇事者留下聯絡方式，細看後才發現，竟是路過目擊事故熱心民眾所留。

    紙條內容提到，該名民眾當時行經現場，親眼目擊一輛休旅車擦撞貨車後未停車處理即離開，並表示車上有行車紀錄器可提供協助，還留下聯絡方式，田男隨即與對方取得聯繫，成功取得影像資料後報警求助；警方到場勘查後確認，事故發生位置正好位於監視器死角，所幸熱心民眾提供的行車紀錄器畫面清楚記錄事發過程，警方據此迅速鎖定肇事車輛，並通知48歲施姓女子到案說明。

    警方提醒，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，務必留在現場並撥打110報警處理，切勿逕自離開，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。

    貨車左後方車尾出現明顯擦損。（民眾提供）

    貨車左後方車尾出現明顯擦損。（民眾提供）

    警方揪出肇逃的休旅車女駕駛開罰。（民眾提供）

    警方揪出肇逃的休旅車女駕駛開罰。（民眾提供）

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