屏東縣警局34名中階幹部職務大異動

屏東縣警局中階幹部大調整34人職務異動。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局因應治安工作需要，進行中階幹部調升及調整，共計調整34名職務，27日下午3點前辦理交接。

異動人員為，刑警大隊第一組長陳世傑、保安科股長楊綦紳調陞主任秘書室秘書。內埔分局第三組長林進源調陞後勤科局員、屏東分局第四組長陳光亮調陞局長室局員。秘書科股長陳博仁調任後勤科股長。枋寮分局第三組長曾政國調任秘書科股長、秘書科警務員張仁耀調任枋寮分局第三組長。保安科警務員潘財雄調任股長。屏東分局第二組長張聖明調任第四組長。枋寮分局第二組長林明鋒調任屏東分局第二組長。

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督察科督察員黃致翔調任枋寮分局第二組長。內埔分局第二組長曾俊智調任第三組長。督察科督察員謝東呈調任內埔分局第二組長。屏東分局社皮派出所長楊若琳調陞枋寮分局第四組長。潮州分局來義分駐所長陳俊宏調陞潮州分局第三組長。

刑警大隊科偵隊長林建宇調任屏東分局偵查隊長。刑警大隊科偵隊警務員蔡孟儒代理科偵隊長。枋寮分局偵查隊長謝明邦調任內埔分局偵查隊長。內埔分局偵查隊長李正方調任枋寮分局偵查隊長。刑警大隊偵一隊長鄭福彬調任恆春分局偵查隊長。恆春分局偵查隊長孔立偉調任刑警大隊偵一隊長。潮州分局偵查隊副隊長陳皇瑞調任刑警大隊偵二隊長。刑警大隊第一組警務員周士程調任組長。恆春分局建民派出所長江俊賢調陞潮州分局偵查隊第七序列副隊長。內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳陞任內埔分局偵查隊第七序列副隊長。屏東分局偵查隊副隊長王登永陞第七序列副隊長。督察科警務員朱昱承陞第七序列警務員。

民防管制中心警務員李蕙因調任秘書科警務員。督察科警務員鍾志杰調任民防管制中心警務員。防治科警務員邱景嫻調任保安科警務員。恆春分局偵查隊副隊長林文謙調任里港分局偵查隊副隊長。刑警大隊偵一隊偵查員王鴻昌調任恆春分局偵查隊代理副隊長。刑警大隊科偵隊分隊長林裕翔調任刑警大隊偵一隊偵查員。刑警大隊科偵隊偵查員黃亭鈞調任分隊長。

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