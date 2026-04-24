噁！逼9歲女兒聞經血、摸痔瘡 護理師母下場曝光

噁！逼9歲女兒聞經血、摸痔瘡 護理師母下場曝光2026/04/24 08:06 記者鮑建信／高雄報導
從事護理工作的婦人，涉嫌壓制國小女兒頭部，強聞她沾有經血的衛生棉，被法院判刑定讞。（記者鮑建信攝）
高市從事護理工作的母親A女，涉嫌多次強迫9歲女童，強聞她沾經血的衛生棉5至10分鐘，女兒將這些不愉快的心情，記錄在札記上，A女被法院依家暴妨害自由罪，判刑7月定讞，得易科罰金。
據了解，2021年3月間，被告A女在其位於高雄市住處廁所內，涉嫌二度壓制就讀國小9歲的女兒小雪（化名）頭部，逼她強聞沾有經血的衛生棉，還強拉小雪手觸摸她的外痔2次。
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案經小雪告知其父後，向左營分局報案，警方傳喚A女到案說明製作筆錄後，依涉嫌家暴妨害自由罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。
A女辯稱，會跟小雪一起上廁所，但沒有強迫小雪聞她的衛生棉。又說，其擔任護理工作，一起洗澡，小雪看到其外痔，好奇詢問可不可以摸，於是牽著她的手摸痔瘡，是進行觸診的健康教育，否認犯行。
一、二審調查，小雪會寫心情小語，類似日記，把發生重要或讓她難過的事情寫下來，認定其母觸犯4罪，各處有期徒刑4月，併執行刑7月，如易科罰金，以1000元折算1日，A女不服上訴，被最高法院駁回，全案落幕。