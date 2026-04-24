以為輕罪通緝沒事 「咬警男」羈押求交保遭打臉

吳男因咬警遭通緝，羈押後喊「要養小孩」求交保。台南地院認定他是累犯且具逃避偵審的逃亡事實，為確保後續審判順利，裁定駁回其具保聲請並維持羈押。（記者王捷攝）

吳姓男子咬傷警察還不到案遭通緝，被羈押了才喊要「養小孩」求交保，台南地方法院認為，雖然妨害公務是輕罪，但也有例外規定，吳男有逃亡事實而且還是累犯，所以駁回他聲請，讓他繼續羈押。

吳男於去年6月間涉嫌咬傷執勤警察，案件進入審理後，吳男面對合法傳喚無故未到庭，警方持拘票致電聯繫時更拒不到場，隨後遭到通緝，直至到案後，法院認定具逃亡事實，在今年4月裁定羈押。審理中吳男雖坦承犯行，卻以需安排工作與照顧家人為由，希望能獲得交保。

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法院指出，吳男過去有多次遭地檢署、法院發布通緝的紀錄，逃亡風險很高，他的行為看起來常逃避偵審，所以只用交保還是限制住居等侵害較小手段，無法防範他再度逃亡。還有，保證審判能順利是羈押的核心，但無論他是否坦承犯行或提出家庭需求，這都無法消除他逃避司法的疑慮。

依據法律規範，吳男咬警察，涉犯妨害公務，雖為最重本刑3年以下的輕罪，原則不可以駁回具保，但也有例外。

吳男在2019年因傷害案遭判刑，2023易服社會勞動完畢；2024年再犯家暴傷害案判刑確定，他在前案完畢5年內再犯，構成累犯且具傷害犯罪習慣，符合刑事訴訟法不準具保的例外規定。

法官權衡公共利益、被告防禦權及人身自由後，認定不羈押難以進行審判，所以駁回聲請。

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