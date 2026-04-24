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    首頁 > 社會

    酒駕男車禍想溜！台南人肉粽吃一半跳起助警抓人

    2026/04/24 06:13 記者王捷／台南報導
    呂男酒駕撞車想要跑走，熱心民眾肉粽吃一半跳起攔人並強勢留置。二分局警到場酒測超標，依公共危險罪移請院檢偵辦。（民眾提供）

    呂男酒駕撞車想要跑走，熱心民眾肉粽吃一半跳起攔人並強勢留置。二分局警到場酒測超標，依公共危險罪移請院檢偵辦。（民眾提供）

    盧姓男子開小貨車，在台南市金華路與騎機車呂姓男子發生擦撞，呂男酒駕肇事企圖逃逸，遭路旁小吃店的顧客肉粽吃一半就跳起攔截，協助警方抓人，等警二分局員警到場酒測確認超標，依公共危險罪嫌送辦。

    盧男開小貨車行經台南市中西區金華路四段與民權路三段路口時，與騎機車的呂男發生碰撞，呂男戴著半罩式安全帽、身穿白色上衣，在肇事後疑因為心虛，不斷以「還有要緊事情」為藉口，徒步逃離交通事故現場。

    當時路旁知名小吃店內有多位顧客正在用餐，一名身穿黑衣的熱心民眾發現車禍與呂男異狀，連桌上的肉粽都只吃了一半，便立刻跳起身衝出店外，一把緊拉呂男手臂，堅定告知已經報警，不允許他離開。儘管呂男數度試圖反抗掙脫，仍被民眾帶回小吃店騎樓，要求他坐在紅色塑膠椅上，呂男直喊自己知道錯了，已經很後悔了。

    警二分局員警獲報迅速趕抵現場接手處置，見義勇為的民眾在一旁說明呂男企圖落跑的經過，警方查驗身分並依規定進行酒精濃度測試，確認呂男酒測值已達違法標準，並將他逮捕，全案依公共危險罪移送，盧男則配合警方完成調查，警方也感謝他留住呂男，也呼籲民眾酒駕不要有僥倖心態。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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