馬國女大生命案兇手逃死 人本基金會：國家欠人民一個「為什麼」

馬國女大生命案兇手逃死，人本基金會呼籲，針對類似的重大刑案，司法不能僅以教化可能，應交代成因防患未然，並討論死刑替代方案。（資料照，本報合成）

馬國鍾姓女大生案歷經5年多審判，兇手梁育誌逃過死刑，人本教育基金會南部辦公室主任施宜昕說，台灣司法可說是用人命在改革，針對類似重大案件，司法不該只告訴大眾「教化可能」，而該告訴大眾「為什麼」，量刑等問題缺乏理性討論空間。

對於梁育誌用殘忍的手段殺害鍾女，卻逃過死刑，施宜昕表示，一旦重大刑案的罪犯逃死，輿論大多討論死刑與否、民眾對司法的信心，群眾就變得很憤怒，但一下子又會轉移，類似的重大案件，國家欠人民一個「為什麼」。

請繼續往下閱讀...

施宜昕指出，台灣司法都是建立在人命上，不能只以一個「教化可能」帶過，如果沒有從犯罪動機中找出問題，防範未來可能會發生的犯罪，只會讓被害者變成數字、白白犧牲，也會讓被害家屬失望。

針對獄政問題，施宜昕說，近年來大家對死刑的看法慢慢有改變，也因死刑難以執行，社會上開始討論「死刑替代」，這些無期徒刑的囚犯，在監獄中是如何能教化？應該讓大眾得知，而且處罰、教化的過程，應該要彌補被害家屬的損失與情緒。

從量刑的依據、判決後的問題以及什麼處罰才能代替死刑，施宜昕認為這些問題國內都欠缺理性討論的空間。梁育誌逃過死刑的判決，也引起各界引發討論，僅憑教化可能的結論，能否保障社會安全、或是達成法界人口中的「修復性司法」？如何平衡人權與被害者權益的界線，仍是嚴肅課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法