梁育誌殺害馬國女大生逃死確定 被害家屬委任律師有話說

梁育誌殺害馬國女大生，最高法院今駁回上訴，無期徒刑定讞。（資料照）

馬來西亞籍鍾姓女大學生在台遭梁育誌性侵勒斃，最高法院今天駁回上訴，全案無期徒刑定讞。被害家屬委任律師林瑞成受訪指出，家屬期盼能判處死刑，但目前最高法院爭執點在於教化可能，是否要特別上訴要看家屬的意見。

一、二審法院原皆認定梁男手段殘酷且未見悔意，判處死刑。但上訴後，最高法院認為原審未充分交代量刑理由，將判決撤銷發回更審，高等法院更審階段，判決出現重大轉折。法官考量鑑定報告，認定梁男若施以長期監禁與心理治療，具備社會復歸與教化可能，基於慎刑考量，改判無期徒刑。

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林瑞成律師受訪時強調，家屬立場是希望能判死刑，但近年最高法院在死刑裁量上的爭執點，全數圍繞在教化可能，只要鑑定認為有教化期待，法院通常都不會判死，目前還沒收到判決書，還不曉得家屬的看法，如果有進一步消息會也會通知校方。

另外，針對特別上訴或者能獲得總統的關切，林瑞成說，經過最高法院判決，要爭取特別上訴，以目前的環境來說越來越難，不過仍看家屬的意願。

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