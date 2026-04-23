4/23 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新竹

4月23日開獎的第115000100期今彩539頭獎開出1注；第115000033期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

4月23日開獎的第115000100期今彩539頭獎開出1注，由新竹縣湖口鄉愛勢村中山路2段203號的「福鑫彩券行」開出；第115000033期威力彩頭獎則摃龜。

第115000033期威力彩中獎號碼為「第一區：10、14、15、16、27、33，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共58注中獎，每注可得2萬元；伍獎共245注中獎，每注可得4000元；陸獎共1825注中獎，每注可得800元；柒獎共3343注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7857注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3424注中獎，每注可得100元；普獎共4萬48注中獎，每注可得100元。

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第115000100期今彩539中獎號碼為「02、10、17、25、35」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共7899注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8494注中獎，每注可得50元。

第115000100期39樂合彩中獎號碼為「02、10、17、25、35」。四合開出9注，每注可得21萬2500元；三合共517注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4920注中獎，每注可得1125元。

第115000100期3星彩中獎號碼為「486」。壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第115000100期4星彩中獎號碼為「4384」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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