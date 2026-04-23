女警產後血崩亡 蔣萬安弔唁允全力協助

女警陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由台北市長蔣萬安頒獎。（台北市政府提供）

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯血崩往生，台北市長蔣萬安今（23日）下午前往靈前拈香，表達哀悼，並向家屬承諾提供協助，同時請馬偕醫院全力救助芊雯的女兒。晚間並在臉書貼出陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由他親手頒發獎座後的合影照。

蔣萬安今天晚間在臉書提及，聽聞女警陳芊雯往生噩耗的第一時間，非常心痛，這不只是家人的損失，更是國家的損失。他立即指示警察局長全力協助治喪，並提供長期的關懷與支持，下午到靈前拈香時，看到警察局同仁自發地輪流來致意、陪伴家屬。

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蔣萬安說，陳芊雯的父親當了30年義警，陳爸爸認為，或許芊雯就是從小看著爸爸穿制服，萌生了投入警界、為社會服務的使命感。

蔣萬安也提到他對陳芊雯的印象，是一位富有正義感、責任心的優秀警務員。在中正第一分局這樣勤務繁重的單位，同仁眼中的她，總是笑眯眯地站在隊伍最前排，勇於接受任務和挑戰。2024年，從7000名警力中脫穎而出，榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由他親手頒發獎座並一起合影留念。

蔣萬安說，除了表達哀悼，他向家屬承諾，只要有任何需要，警察局、衛生局、社會局都會第一時間提供協助，市府一定會陪伴家屬走過最艱難的時刻，也特別請馬偕醫院院方全力救助芊雯的女兒，會全力守護孩子平安健康，守護她最掛念、深愛的家人。

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