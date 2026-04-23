為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女警產後血崩亡 蔣萬安弔唁允全力協助

    2026/04/23 21:17 記者何玉華／台北報導
    女警陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由台北市長蔣萬安頒獎。（台北市政府提供）

    女警陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由台北市長蔣萬安頒獎。（台北市政府提供）

    台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯血崩往生，台北市長蔣萬安今（23日）下午前往靈前拈香，表達哀悼，並向家屬承諾提供協助，同時請馬偕醫院全力救助芊雯的女兒。晚間並在臉書貼出陳芊雯2024年榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由他親手頒發獎座後的合影照。

    蔣萬安今天晚間在臉書提及，聽聞女警陳芊雯往生噩耗的第一時間，非常心痛，這不只是家人的損失，更是國家的損失。他立即指示警察局長全力協助治喪，並提供長期的關懷與支持，下午到靈前拈香時，看到警察局同仁自發地輪流來致意、陪伴家屬。

    蔣萬安說，陳芊雯的父親當了30年義警，陳爸爸認為，或許芊雯就是從小看著爸爸穿制服，萌生了投入警界、為社會服務的使命感。

    蔣萬安也提到他對陳芊雯的印象，是一位富有正義感、責任心的優秀警務員。在中正第一分局這樣勤務繁重的單位，同仁眼中的她，總是笑眯眯地站在隊伍最前排，勇於接受任務和挑戰。2024年，從7000名警力中脫穎而出，榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」，由他親手頒發獎座並一起合影留念。

    蔣萬安說，除了表達哀悼，他向家屬承諾，只要有任何需要，警察局、衛生局、社會局都會第一時間提供協助，市府一定會陪伴家屬走過最艱難的時刻，也特別請馬偕醫院院方全力救助芊雯的女兒，會全力守護孩子平安健康，守護她最掛念、深愛的家人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播