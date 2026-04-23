男買便當回家老母竟不見蹤影 金門暖警1小時尋獲

金城派出所員警找到迷路的婦人，牽著她的手協助上警車。（金城分局提供）

金門年近80歲婦人出門忘了回家的路，兒子遲遲等不到她回家吃飯，心急如焚，向縣警局金城分局金城派出所求助，警方全力協尋，1小時就找到迷路蹲在路旁的老婦，助母子團圓。

地方人士說，對於相關案例，衛生福利部設有長照服務專線「1966」，民眾可透過市話或手機直撥，尋求居家照顧、送餐等服務。

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金城派出所指出，昨天（22日）上午11點左右接到張姓男子報案，電話中可以聽出張男焦急地說，外出買便當準備和母親共進午餐，回家卻發現母親不見蹤影，非常擔心。

張男說，工作關係，4月上旬才帶著母親到金門定居；母親年邁，行動不便，而且疑似有失智情形，初到金門，對路況完全不熟悉，非常擔心母親安全。金城派出所確認走失老婦人特徵後，立即指派線上巡邏、備勤、勤區查察等警力，全力投入，專人過濾案發地點周遭監視器錄影畫面。

金城所員警洪德海、楊承叡、楊書銘積極查訪，報案後不到1小時，在距離張男住家不到1公里處的國小側門，發現走失婦人蹲坐路旁；張男趕到現場，高興地再三對警方高效率尋人表達感謝。

金城分局分局長周宏璘呼籲，家中若有失智或易走失之長者，家屬宜多加留意其動向，避免其獨自外出，並建議可向相關單位申請「預防走失愛心手鍊」，或在長者衣物、隨身物品上留下聯絡方式。

金城派出所員警找到迷路婦人，張姓男子聞訊到場確認是走失的母親。（金城分局提供）

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