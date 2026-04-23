高美濕地出現「世紀之毒」？中檢緊急澄清：戴奧辛僅在這處河川地檢出

台中地檢署破獲非法集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（中檢提供）

針對近日網路流傳「高美濕地遭驗出戴奧辛」說法，引發民眾恐慌，台中地檢署今（23日）緊急澄清，「淨土專案2.0」成果部分內容遭斷章取義，實際上高美濕地並未檢出戴奧辛，本案唯一採檢出戴奧辛地點，係位於南投縣濁水溪河川地遭掩埋廢棄物，其餘各處均未檢出戴奧辛。

近日網路流傳「高美濕地遭驗出戴奧辛」，檢方指出，該說法源於昨日公布的「淨土專案2.0」成果，但部分內容遭斷章取義，在社群平台持續擴散，甚至有民意代表誤信轉傳，導致輿論失焦。

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檢方說明，此次專案配合高檢署統籌辦理，自2023年9月展開，歷時3年，橫跨全台12縣市，針對非法棄置廢棄物展開大規模查緝行動，專案期間鎖定多處熱區，以「以人追車、以車追地、以聯單追產源」策略，成功瓦解4大非法棄置產業鏈，查獲涉案人數達164人。

其中包含20家法人，並查扣各式車輛、機具107台，扣押不法所得逾8千萬元，另向法院聲請沒收上千萬元，已有80人遭起訴，其中32人遭羈押，調查顯示，非法棄置地點遍及新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義等地，包括保安林地、山坡地、農業用地及河川地等敏感區域，遭棄置廢棄物種類繁雜，涵蓋營建廢棄物、廢塑膠混合物及金屬廢料等，對環境造成潛在威脅。

檢方在成果報告中亦提及，部分廢棄物經採檢含有「世紀之毒」戴奧辛，但該段內容係針對整體查獲廢棄物種類的統整描述，並非指所有地點均含有戴奧辛，由於報告中同時提及高美濕地等地名，導致外界誤以為該處遭污染，實際上高美濕地並未檢出戴奧辛，本案唯一採檢出戴奧辛地點，係位於南投縣濁水溪河川地遭掩埋廢棄物，其餘各處均未檢出戴奧辛。

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，查獲堆置廢棄物的廠房。（中檢提供）

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