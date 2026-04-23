依托咪酯成毒駕新主因 南警盼建立「全國資料庫」精準打擊

台南毒駕案件激增，議員籲強化查緝力度。（南市議會民進黨團提供）

國內毒駕事件時有所聞，台南日前南區更發生重大毒駕事故，造成3名騎士受傷。南市議員沈家鳳、陳秋宏及市議員參選人呂維胤今（23）日共同提出數據指出，南市毒駕與毒品案件呈現逐年上升趨勢，要求市警局強化查緝力道。

南市警察局回應指出，毒駕案件數增加，與近年執法標準明確化及查緝工具進步有關。2023年以前，毒駕認定需證明「已影響安全駕駛」，舉證困難導致案件數較少；立法院修法後，改採「抽象危險犯」概念，只要體內毒品濃度達標即可依法移送，有效提高執法可行性與案件量。

請繼續往下閱讀...

此外，《道路交通管理處罰條例》第35條修正後，已將唾液快篩試劑納入執法工具，並自去年11月起全面推動唾液快篩，加強路檢與臨檢能量，大幅提升取締效。

警方也指出，近年毒品型態變化快速，依托咪酯（俗稱「喪屍菸彈」）近年遭不法混入電子菸使用，佔毒駕相當比例，行政院已將其列為第2級毒品，加強源頭管制，持續針對高風險路段、娛樂場所及熱點區域，結合酒駕取締同步強化執法密度。同時建請警政署研議建立全國性「毒駕案件毒品資料庫」，透過跨機關資料整合，分析毒駕熱點與累犯行為模式，以利精準執法與源頭打擊，建構更完整安全防護網。

議員指出台南毒駕與毒品案件近年明顯攀升。以數據來看，毒駕案件自2024年468件增加至2025年1067件，幾乎倍增；今年1至3月已達359件，顯示成長趨勢未歇。毒品案件亦從2024年2432件增至2025年3394件，今年前兩個月已有553件，憂心毒品問題可能進一步滲入校園與社區。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法