暖馨手作、味覺傳情 犯保澎湖分會陪伴馨生人手作壽司

犯罪保護澎湖分會，在東衛馨生人據點舉辦活動。（犯罪保護澎湖分會提供）

犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會，在東衛馨生保護據點舉辦今年成長活動「暖馨手作．味覺傳情」，透過手作陪伴馨生人重建生活日常。活動特別邀請外垵村的「御鮨日料手作」負責人高煜現場指導，主任委員蔡惠如帶領15名馨生人一同體驗捲壽司的樂趣，現場充滿米香與歡笑聲。

活動透過手作美食達到心靈療癒，高煜其以幽默台語講解壽司的起源與職人精神，從醋飯的比例、海苔的擺放，到捲動竹簾的力道控制，展現出細膩的料理美學。在實作環節中，高師傅逐桌指導馨生人如何鋪平米飯、夾入美味可口的食材，原本生疏的手法在一次次練習中逐漸純熟。

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看著一捲捲飽滿的花壽司與可愛的豆皮壽司在手中成型，參與活動的馨生人阿益（化名）分享，這是他第一次嘗試親手做壽司，原本擔心做不好，但在大家的鼓勵下，發現原來自己也能做出像餐廳一樣漂亮的壽司，「回家後我也要做給家人吃！」

活動獲得澎湖地檢署檢察長吳怡明支持，東衛馨生保護據點成立的初衷，便是希望在社區中建立一個柔軟且溫馨的空間，讓馨生人能就近參與活動，透過互動獲得同理與支持。吳怡明說：「司法保護的精神不僅在於法律程序的終結，更在於人與人之間的扶持。今天的壽司活動不僅是技藝的傳承，更是一場味覺與心靈的療癒之旅，象徵著馨生人能像這捲壽司一樣，將生活碎散的片段重新凝聚，開創出豐富的色彩。」

手作壽司體驗，讓馨生人由活動體驗人生。（犯保澎湖分會提供）

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