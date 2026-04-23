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    網路50萬買凶！老董倒垃圾遭鋁棒狂毆 接單人沒拿到賞金判賠61萬

    2026/04/23 18:44 記者許國楨／台中報導
    法官認定黃男光天化日侵門踏戶施暴，判賠醫療費、精神撫慰金61萬餘元，全案確定。（資料照）

    法官認定黃男光天化日侵門踏戶施暴，判賠醫療費、精神撫慰金61萬餘元，全案確定。（資料照）

    彰化縣去年發生一起驚悚「網路買凶」案件，黃姓男子竟透過通訊軟體接下行凶任務，埋伏在某公司陳姓董事長住家外，陳渾然不知危機逼近、出門倒垃圾，瞬間遭黃持鋁棒猛力攻擊倒地，刑事部分黃已遭台中高分院判1年6月定讞，民事部分近日審結，認定黃男侵門踏戶施暴，判賠61萬餘元，全案確定。

    判決指出，黃男在Telegram群組中接獲一名暱稱「滷蛋」的網友委託，對方開出50萬元酬勞，要他前往彰化某公司陳姓董事長住處外「教訓」對方。黃男為貪圖報酬，竟真的依指示行動，事先埋伏在住家附近等待時機。

    去年4月17日下午5時許，陳男外出倒垃圾時，黃男見機不可失，立刻衝上前持鋁棒朝其腰部、大腿連續揮擊，陳男奮力抵抗，雙方一度扭打，黃男持續攻擊，甚至揮拳擊中陳男臉部，導致對方重摔在地。整起攻擊造成陳男頭部外傷併顱內出血、撕裂傷及多處挫傷，傷勢不輕。

    案經檢警偵辦，黃男到案坦承犯行，但辯稱事後並未實際拿到50萬元報酬，法官審理認為，黃男明知行為可能造成重大傷害，仍受僱施暴，行徑惡劣，且發生地點就在被害人住家門口，對其心理與生活安全造成長期陰影，即使未取得報酬，也無法減輕其責任。

    而此案刑事部分，黃男已遭台中高分院判處1年6月徒刑定讞，民事部分近日審結，法官認定其光天化日侵門踏戶施暴，判賠醫療費、精神撫慰金61萬餘元，全案確定。

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