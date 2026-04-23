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    首頁 > 社會

    阿北發財夢碎！搶購300萬元黃金 警、銀苦勸他打消念頭

    2026/04/23 18:29 記者李容萍／桃園報導
    陳姓男子誤信詐團搶購300萬元黃金的投資提議，警、銀苦勸他打消念頭。（警方提供）

    陳姓男子誤信詐團搶購300萬元黃金的投資提議，警、銀苦勸他打消念頭。（警方提供）

    近期因美元走強及中東局勢（美伊初步會談）影響，「黃金」在市場上正處於劇烈波動但長期被看好的金價階段。桃園中壢內壢地區一名63歲陳姓男子，日前透過LINE認識不明人士，對方聲稱以黃金來投資穩賺不賠，陳男深信不疑，昨（22）日前往銀行依對方指示準備購買價值約300萬元的黃金，所幸行員察覺有異，及時通報中壢警分局員警到場關心，在警、銀苦勸之下，陳男總算知道自己被騙，打消投資念頭。

    中壢警分局內壢派出所員警昨日9時49分許，接獲台灣銀行內壢分行通報疑似詐騙案件，正巡邏的巡佐劉光勳、警員方研翔、邱俊凱趕赴現場查處。員警到場後，與銀行主管及行員一同耐心關懷，逐步分析詐騙手法，成功讓民眾驚覺受騙，當場打消交易念頭，順利攔阻300萬元，守住民眾辛苦積蓄。

    中壢警分局長林鼎泰表示，詐騙集團常以「高報酬、低風險」投資為誘因，要求民眾以購買黃金、虛擬貨幣等方式交付款項，藉此規避查緝。呼籲民眾面對來路不明投資訊息務必提高警覺，切勿輕信網路陌生人指示，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，共同防範詐騙。

    陳姓男子誤信詐團搶購300萬元黃金的投資提議，警、銀苦勸他打消念頭。（警方提供）

    陳姓男子誤信詐團搶購300萬元黃金的投資提議，警、銀苦勸他打消念頭。（警方提供）

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