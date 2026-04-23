醫美診所槍擊案再逮竹聯幫成員 北市警循線續追藏鏡人

槍手在犯案前提早3小時到醫美診所附近繞行、場勘。行凶前身著外套、揹著背包並戴深色帽子，作案後迅速變裝，改穿白色上衣、戴鴨舌帽及口罩逃逸。（資料照）

今年春節大年初五（2月21日）台北市大安區仁愛路四段某醫美診所蕭姓負責人，在開工團拜時遭埋伏槍手連開4槍，右小腿中彈，送醫無生命危險。台北市刑警大隊偵二隊繼逮捕槍手林于翔後，再緝獲涉嫌教唆林嫌作案的竹聯幫份子林子博等3人，目前仍在追查深藏幕後的影武者。

台北市大安區醫美診所蕭姓負責人，今年大年初五主持開工團拜時，遭一名槍手近距離開槍，蕭男右小腿中彈濺血，流彈還波及3名員工，幸治療後均無大礙；槍手教訓意味濃厚。

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北市警局組成專案小組進行追緝，2月26日凌晨在嘉義地區成功緝獲槍手林于翔和主嫌林子博及多名共犯到案，經追查均有竹聯幫背景。林子博不久後便獲得交保。

北市刑大偵二隊針對林子博這條脈絡深入調查，近日發動第二波查緝行動，針對組織3名成員及重要據點4處執行拘提與搜索，再次逮捕35歲林子博與24歲吳姓男子，及涉嫌協助介入槍擊事件的44歲陳姓男子。

警訊中，3人矢口否認犯行，經移送台北地檢署複訊，其中林、吳2人被認定涉嫌重大羈押禁見，陳男則以10萬元交保，警方將持續追查幕後藏鏡人以釐清真正原因。

槍手林于翔被警方攻堅逮捕。（警方提供）

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