機車停車庫前警稱「無法處理」 住戶不滿、南市警分局回應了

台南東區育樂街巷內一處無尾巷弄的女住戶投訴指，19日下午發現有2輛機車停在家門前妨礙車輛出入。（女住戶提供）

住在台南市東區育樂街148巷內1處無尾巷弄的女住戶，向本報投訴指近日有兩輛機車停在她家車庫門前，使她汽車無法出入。她向轄區市警一分局東寧派出所反映，員警回說此機車是租車行的公司車，無法處理。她深感不合理、質疑若如此，有哪個政府單位可協助她解決車輛停擋住家門口的問題。

對此，南市警一分局說明，分局獲報後即派員到場處置，因該處巷弄內屬私人土地，非道路交通管理處罰條例的道路範圍。因出租車輛登記車主與實際使用人不同，且租車行業者基於個人資料保護考量，致聯繫租車人前往移車的時程較為延宕，並非無法處理。

請繼續往下閱讀...

投訴的女住戶表示，19日下午近2點，她回到家時、見門前停放兩輛機車，因擋住車庫門，門內汽車無法出入，她即打電話聯絡南市警一分局東寧所、將機車車號告知員警，但員警查詢後回覆說「這兩輛機車是出租車行的公司車，警方無法處理」。

女住戶進一步詢問，那可否請員警幫忙問監理站查詢租車公司的電話，員警說沒辦法；如她自己詢問監理站，監理站會提供租車公司的電話嗎？員警回說這是個資，監理站不會給。

女住戶說，她也打電話向市府1999專線詢問，專線人員回說，依法警方是可以查詢到租車公司、並聯絡租車行人員協助移車。19日當天下午稍後，有兩名年輕男子出面取車，兩男說是北部人南下租車騎乘；之後租車行老闆也到場告訴她說，你可報警表示有車子停在出入口處，警察就會處理了！

女住戶納悶指，過去家門前遭停機車擋住出入時，請警察查詢是私人車時，警方都能通知車主移車；此次是出租車行的公司車，員警卻說無法處理，這說法跟市府1999專線及租車行老闆不同，想問日後如遇到同樣狀況，有哪個政府單位能協助民眾處理？

市警一分局說，為提升處理效率，該分局已要求所屬同仁日後遇到類似案件，應即透過系統查詢車行資訊，並協請租車業者代為通知承租人儘速移置車輛；如查有違反相關交通管理規定情事，將依法舉發或採取必要處置，以排除通行障礙。

一分局另會要求同仁於執行職務必要範圍內，主動加強與租賃業者的溝通協調，即時維護民眾出入通行的權益。警方並呼籲用路人停放車輛時應留意周遭通行空間，切勿占用出入口或影響他人通行，共同維護交通秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法