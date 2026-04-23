最高檢發表「荷比盧星檢察實務新書」 展現跨國司法交流成果

檢察總長邢泰釗與法務部次長黃謀信與4國代表一起參加新書發表會。（記者吳昇儒攝）

最高檢察署今舉行「荷比盧星檢察實務」新書發表會，由一群具備專業學識的檢察官們，特別前往荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡實地考察，深入介紹這些國家的檢察體系、辦案方式及案件管理等面向。檢察總長邢泰釗指出，荷比盧星4國的面積、環境及資源與我國較為相似，可以借鏡各國之長，促進我國司法制度嚴謹與周延。

邢泰釗表示，荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡的土地與我國相仿，資源不多，主要是以人力作為最重要的資源，已因為區域性相似，因此其檢察、司法體制值得我們借鏡。

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邢泰釗指出，荷、比、盧三國在刑事司法人事及制度設計極具特色，並於科技偵查、數位犯罪偵辦、金融犯罪調查及跨國司法合作等領域累積豐富經驗，新加坡則在檢察制度、人事培訓、案件管理及刑事程序運作等方面發展成熟，制度設計與實務經驗都有可參考之處。此次，蒐集並整理這些國家制度資料，透過系統化的分析與介紹，讓讀者能掌握該等國家檢察制度運作概況，更能促進我國司法制度嚴謹與周延。

法務部政務次長黃謀信也表示，這本書明確的標出4國檢察制度，早年自己偵辦新加坡案件時，因為於該國檢察制度不熟悉，為了與其進行司法互助，從零開始了解該國制度，方能完成工作。看完這次的新書發現，裡面完整介紹新加坡的檢察制度，一看就懂，馬上就能跟該國接洽，算是非常實用的書籍。

荷蘭在台辦事處處長浦樂施表示，本書彙集了台灣檢察官代表去年6月赴荷蘭、比利時、盧森堡參訪交流的心得，且此次台灣的代表團有機會參訪海牙重要國際法律機構，包含國際刑事法庭，荷蘭與台灣都深信一個獨立、透明且有效能的司法體系至關重要，期待未來在此領域能繼續推動更多交流與對話。

由一群具備專業學識的檢察官們，特別前往荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡實地考察，著作的「荷比盧星檢察實務」金日舉行發表會。（記者吳昇儒攝）

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