隨香白沙屯媽祖驚覺「收錢未報名」 苗栗警掌握涉案遊覽車司機

香燈腳在社群媒體Threads爆料遭遊覽車司機「收錢未報名」。（警方提供）

白沙屯媽祖今年北港進香已於20日回宮，今年計有逾46萬人報名跟隨，然近日卻傳出香燈腳遭遊覽車司機「收錢未報名」的詐欺爭議。轄區苗栗縣通霄警分局已掌握涉嫌司機身分，將通知到案說明，並請民眾提供具體事證，警方將依法偵辦。

1名香燈腳於社群媒體Threads爆料，表示過去曾搭乘白沙屯拱天宮特約遊覽車進香，因信任該名司機的熱心服務，今年便與30多名同行香燈腳透過該司機進行報名，結果該司機卻收錢未依約辦事。

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香燈腳表示，出發當天該名司機就不斷推託，直到深夜才發定位讓大家領取裝備。天亮後眾人察覺衣服材質有異，逼問下司機才坦承根本沒報名，連衣服、臂章都是私下找人仿造的。

該名香燈腳憤怒直言，香燈腳最在意的就是名字能寫入「疏文」祈福，司機卻利用信徒對媽祖的虔誠詐騙，甚至在事發後將所有人踢出群組、承諾退回的報名費也石沉大海。

通霄警分局獲悉此情後介入了解，經查被香燈腳指控的司機雖曾向拱天宮登記載客，惟未簽約亦未繳費，卻仍以個人名義對外收費，並提供與廟方相似之服裝物品，完成8天7夜進香行程。

警方也洽詢拱天宮管理委員會，管委會表示該司機收費行為與廟方無涉，至於相關物品是否涉及侵權，廟方正在研議中，暫未提出告訴。

警方指出，已掌握該名司機身分，將通知到案說明。另對其是否涉及詐欺罪嫌，警方也呼籲民眾提供具體事證，如車號、司機身分、匯款紀錄或收據證明及相關物品等，向警察機關報案，將依法偵辦。

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