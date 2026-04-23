高鐵員工在台鐵新左營站男廁裝針孔 偷拍時間約9個月

台鐵新左營站日前被清潔人員發現男廁有針孔，檢警前往涉案高鐵員工住處搜索，已知偷拍影片最早可追溯到去年3月起，偷拍時間至少9個月，目前正清查被害人數。（資料照）

台鐵新左營站日前被清潔人員發現男廁有針孔，檢警前往涉案高鐵員工住處搜索，已知偷拍影片最早可追溯到去年3月起，偷拍時間至少9個月，目前正清查被害人數。

橋頭地檢署今天下午說明，檢方日前接獲通報有清潔人員去年12月22日發現高雄市台鐵新左營站男廁所內小便斗，遭人裝置微型攝影機偷拍，檢察長指派主任檢察官鄭子薇、檢察官陳俐吟指揮內政部警政署鐵路警察局高雄分局偵辦。

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檢警經蒐證，今年4月14日執行搜索，查扣被告電腦、手機進行數位鑑識，以確保相關影像不外流，並循線查獲40歲鍾姓被告涉嫌於去年3月間起，在台鐵新左營站廁所內裝設攝影設備偷拍他人如廁影像犯行，受害人數恐多到難以估計。檢察官今天指揮鐵路警察局高雄分局傳訊被告到案，持續清查被害人數，以釐清案情。

高鐵公司透過文字訊息回應，此案確認是高鐵員工犯案，事發地點不是高鐵車站範圍，第一時間已偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，結果無異狀。

高鐵表示，此案目前已進入司法調查階段，將積極配合警方偵辦，也進行內部通報，對涉案員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。

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