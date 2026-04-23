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    徐瑞希喊「臉書退黨不算數」！ 反悔狀告民眾黨 法院判退黨無效

    2026/04/23 16:51 記者翁靖祐、張文川／台北報導
    徐瑞希告民眾黨退黨程序有瑕疵，台北地院判她勝訴，認黨員資格存在。（記者翁靖祐攝）

    徐瑞希告民眾黨退黨程序有瑕疵，台北地院判她勝訴，認黨員資格存在。（記者翁靖祐攝）

    公共電視前董事徐瑞希2023年11月被民眾黨提名為不分區立法委員名單第17名，但民眾黨2024年8月接連爆發選務帳目申報不清等疑慮，徐瑞希以不滿副主席立委黃珊珊曾代理財團仲介法務、助長剝削移工為由，在個人臉書宣布退黨，但後續並未正式申請退黨，民眾黨認為她已公示退黨，完成退黨，剝奪她的黨員權利。徐瑞希打民事訴訟要求確認黨員資格存在；台北地院今（23）天宣判，判徐瑞希勝訴，黨員資格存在。可上訴。

    台北地院3月17日開庭審理，徐瑞希主張她在個人臉書的貼文，只是個人的情緒抒發，供不特定人閱覽，並非在粉絲專頁，也沒有標註（TAG）、私訊或分享給民眾黨，她從未向民眾黨提出書面退黨申請，未對民眾黨完成意思表示，未經正式退黨程序，自認仍是黨員；且自己並非公眾人物，貼文後也未發採訪通知或召開記者會，而是媒體自行引用報導，民眾黨應舉證她貼文傳播造成的法律效果包含完成退黨程序。

    徐瑞希主張，民眾黨章程規定，退黨不一定要透過書面，但是政黨法規定，政黨章程應載明黨員退黨、仲裁、救濟方式，但民眾黨去年才通過相關救濟機制，導致她即使不服黨的做法，也無法透過黨內機制尋求救濟。

    民眾黨的委任律師賴苡安（國民黨賴苡任胞妹）指出，若徐瑞希認為其貼文只是一時發洩情緒，理應於媒體報導後，對外澄清媒體過度解讀，並解釋她並未退黨，或立即刪除或修改貼文；且當時各大媒體都有報導徐的退黨聲明，若民眾黨不承認其聲明效力，將導致徐與民眾黨的法律狀態處於不確定狀態。

    徐瑞希回稱，她只是個人、不是政黨，沒有能力公告周知或訴諸媒體，她的貼文內容主要只是針對黃珊珊涉及跨國移工爭議的意見，退黨並非她的文章重點，黨不應擴張解讀甚至視為完成退黨，她既未主動正式申請退黨，也未違反黨紀被決議除名，則她的黨員資格即仍應存在。

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