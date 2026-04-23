涉詐欺2000餘萬 石碇五路財神廟主委田朝益起訴

石碇五路財神廟現任主委田朝益。（資料照，記者吳仁捷攝）

新北市石碇五路財神廟主委田朝益，涉以付財神廟積欠稅金等理由，對前主委許昭男等人施詐，得手2130萬元，另向準備開設幼兒園的拾姓信眾，騙得10%股份，新北地檢署今日依詐欺取財、組織犯罪等罪嫌起訴田男及其秘書莊瑞容。

石碇五路財神廟坐落於山坡地保育農牧用地，除非變更地目，否則無法取得合法登記。

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檢方調查，田男於2018年結識許男後，聲稱可整合土地協助財神廟依監督寺廟條例、辦理寺廟登記須知等法規合法登記為由，說服許男父子簽訂協議書，約定贈與財神廟建物及土地及其內動產，等他掌握財務後，於2020年12月間，涉向許佯稱財神廟「黃金聚寶盆」為豆腐渣工程需由許負責，從許男手中詐得300萬元；2021年4月間，又涉向許男及其老婆等人誆稱，有財神廟員工向調查局檢舉財神廟逃漏稅，需公關費擺平，詐得350萬元。

檢警調查，2022年間，田男再涉以財神廟牌樓偷工減料，調查站要查金流，需由許負擔費用為由再度詐得300萬元；另聲稱財神廟帳目不清，短少5741萬元，涉及逃漏稅會被抓，需疏通費用，且仍短少4091萬，要許男父子接受債務協商，簽訂借款協議書向財神廟借款債務，並佯以債務稅金有問題跑不掉，從許男、許妻及廖姓總幹事手中詐得1300萬元。

檢警還發現，田男還涉向拾姓信眾謊稱，可協助向新北市教育局申請許可證，但教育局長稱幼兒園需與他有關始願意協助，他已墊付公關費，騙得入股拾的教育公司10%股份。

新北市石碇五路財神廟。（資料照）

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