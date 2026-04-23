為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉詐欺2000餘萬 石碇五路財神廟主委田朝益起訴

    2026/04/23 16:18 記者王定傳／台北報導
    石碇五路財神廟現任主委田朝益。（資料照，記者吳仁捷攝）

    石碇五路財神廟現任主委田朝益。（資料照，記者吳仁捷攝）

    新北市石碇五路財神廟主委田朝益，涉以付財神廟積欠稅金等理由，對前主委許昭男等人施詐，得手2130萬元，另向準備開設幼兒園的拾姓信眾，騙得10%股份，新北地檢署今日依詐欺取財、組織犯罪等罪嫌起訴田男及其秘書莊瑞容。

    石碇五路財神廟坐落於山坡地保育農牧用地，除非變更地目，否則無法取得合法登記。

    檢方調查，田男於2018年結識許男後，聲稱可整合土地協助財神廟依監督寺廟條例、辦理寺廟登記須知等法規合法登記為由，說服許男父子簽訂協議書，約定贈與財神廟建物及土地及其內動產，等他掌握財務後，於2020年12月間，涉向許佯稱財神廟「黃金聚寶盆」為豆腐渣工程需由許負責，從許男手中詐得300萬元；2021年4月間，又涉向許男及其老婆等人誆稱，有財神廟員工向調查局檢舉財神廟逃漏稅，需公關費擺平，詐得350萬元。

    檢警調查，2022年間，田男再涉以財神廟牌樓偷工減料，調查站要查金流，需由許負擔費用為由再度詐得300萬元；另聲稱財神廟帳目不清，短少5741萬元，涉及逃漏稅會被抓，需疏通費用，且仍短少4091萬，要許男父子接受債務協商，簽訂借款協議書向財神廟借款債務，並佯以債務稅金有問題跑不掉，從許男、許妻及廖姓總幹事手中詐得1300萬元。

    檢警還發現，田男還涉向拾姓信眾謊稱，可協助向新北市教育局申請許可證，但教育局長稱幼兒園需與他有關始願意協助，他已墊付公關費，騙得入股拾的教育公司10%股份。

    新北市石碇五路財神廟。（資料照）

    新北市石碇五路財神廟。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播