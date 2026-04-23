太魯閣號事故》包商李義祥妨害投標罪判10月定讞 過失致死、肇逃發回更審

工程包商李義祥。（資料照）

台鐵太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，撞上從上方邊坡掉落的工程車，煞停不及導致嚴重出軌，造成49人死亡、200多人受傷慘劇，二審花蓮高等分院依過失致死等3罪，將釀禍的工程包商李義祥合併判刑12年6月；最高法院今維持政府採購法之妨害投標罪判刑10月刑期定讞，過失致死、肇事逃逸2罪則認為二審判決有疏漏，撤銷發回更審。

移工華文好被檢方列為過失致死罪的共犯，但一審、二審都判無罪，最高法院認為檢方上訴理由不符合速審法的法定事由，駁回檢方上訴，華文好確定無罪。

請繼續往下閱讀...

李義祥的妨害投標罪今日判刑10月定讞，他在偵、審期間被收押9月，目前他以60萬元交保，實施科技監控中，尚有1個月刑期待執行，檢方近期將通知他報到入監。

李義祥過失致罪二審被判刑5年、肇事逃逸罪判刑7年，皆被撤銷，發回花蓮高分院更審。最高法院認為，二審對於過失致死罪，僅論及檢方的上訴理由，漏未論述李義祥針對量刑上訴的意見，判決有缺漏，故撤銷發回；至於肇事逃逸罪，最高院認為二審的適用法條上有疑義，因此也發回更審。

2021年4月2日，李義祥所屬的工程車因未確實停妥、失去平衡而下墜至台鐵清水隧道北口東正線軌道上，急駛而出的太魯閣號列車未接獲警示而直接撞擊，造成49人慘死、200多人受傷。

一審花蓮地院依過失致死將李義祥判刑5年、妨害投標罪判3年，合併應執行7年10月，肇事逃逸罪判無罪；二審花蓮高分院將肇事逃逸罪改判7年刑，過失致死罪維持5年，妨害投標罪改判10月，合併應執行12年6月徒刑；移工華文好一審、二審皆判無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法