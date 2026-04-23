為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    投注運彩NBA比賽1萬5喊沒錢 贏了2萬5不能領涉詐欺送辦

    2026/04/23 16:02 記者陸運鋒／新北報導
    張嫌到彩券行向店家投注NBA季後賽15000元後，卻不斷藉故拖延未付款，店家氣得報案請警方到場逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    張嫌到彩券行向店家投注NBA季後賽15000元後，卻不斷藉故拖延未付款，店家氣得報案請警方到場逮人。（記者陸運鋒翻攝）

    張姓男子昨天（22日）跑到新北市永和區一間彩券行，向店家投注NBA比賽15000元後，卻不斷藉故拖延未付款，店家氣得報案請警方到場逮人，詢後依詐欺罪嫌送辦，而就算最後球賽結束，這張運動彩券贏了25000元，也被警方查扣無法兌換現金。

    永和警分局調查，無業的36歲張嫌昨天中午12時許，先至運動彩券官網，點選NBA季後賽湖人對火箭第3節場中小分後，再前往永和區林森路一家彩券行，向59歲陳姓女店員告知要投注15000元，而陳女掃完QR code條碼印出彩券後，張嫌才告知自己身上沒錢。

    據知，由於運動彩券場中下注無法作廢，張嫌又不斷拖延付款，一下稱待會朋友會拿錢來，一下又說等等贏了就有錢給，氣得陳女直接致電110報警，而警方到場後，隨即依現行犯將張嫌逮捕，查扣運動彩券1張，就算最後球賽結束，該張彩券贏了2萬5千多元也無法領。

    據了解，張嫌辯稱只是當時忘記帶錢，事後有請朋友去彩券行付款，但彩券行已經報警拒絕收款，但警方認為這是推託之詞，詢後將張嫌依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，投注需量力而為，理性控制投注金額，評估自身風險承受能力，以免影響正常生活與家庭經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播