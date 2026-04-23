投注運彩NBA比賽1萬5喊沒錢 贏了2萬5不能領涉詐欺送辦

張嫌到彩券行向店家投注NBA季後賽15000元後，卻不斷藉故拖延未付款，店家氣得報案請警方到場逮人。（記者陸運鋒翻攝）

張姓男子昨天（22日）跑到新北市永和區一間彩券行，向店家投注NBA比賽15000元後，卻不斷藉故拖延未付款，店家氣得報案請警方到場逮人，詢後依詐欺罪嫌送辦，而就算最後球賽結束，這張運動彩券贏了25000元，也被警方查扣無法兌換現金。

永和警分局調查，無業的36歲張嫌昨天中午12時許，先至運動彩券官網，點選NBA季後賽湖人對火箭第3節場中小分後，再前往永和區林森路一家彩券行，向59歲陳姓女店員告知要投注15000元，而陳女掃完QR code條碼印出彩券後，張嫌才告知自己身上沒錢。

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據知，由於運動彩券場中下注無法作廢，張嫌又不斷拖延付款，一下稱待會朋友會拿錢來，一下又說等等贏了就有錢給，氣得陳女直接致電110報警，而警方到場後，隨即依現行犯將張嫌逮捕，查扣運動彩券1張，就算最後球賽結束，該張彩券贏了2萬5千多元也無法領。

據了解，張嫌辯稱只是當時忘記帶錢，事後有請朋友去彩券行付款，但彩券行已經報警拒絕收款，但警方認為這是推託之詞，詢後將張嫌依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲，投注需量力而為，理性控制投注金額，評估自身風險承受能力，以免影響正常生活與家庭經濟。

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