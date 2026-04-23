湯圓煮焦毆妻致死還「曬恩愛」掩飾罪行 鹿港里長判13年

吳姓里長（右）暴打太太致死，被判13年徒刑。（民眾提供）

鹿港鎮52歲吳姓里長，2024年12月間冬至前因準備湯圓分工問題，涉嫌揮拳重擊妻子，導致頭部撞擊地面昏迷致傷重不治，吳男被依殺人罪嫌起訴，期間他不僅在臉書曬恩愛、營造愛妻假象，還捏造過程企圖製造不在場證明。全案進入國民法官審理程序，今天依殺人罪判處吳男13年徒刑。

這起案件發生於前年冬至前夕，吳姓里長為里民準備湯圓時，因為備餐分工與妻子發生爭執，情緒失控下，涉嫌以重拳毆打妻子，導致妻子頭部重擊地面昏迷，送醫後仍於42天後宣告不治。

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起訴書指出，吳男是因太太煮湯圓燒焦而爆怒，在「眾目睽睽」下對太太施以重拳，再抓妻子頭部猛撞不鏽鋼台2下，妻子身體極度不適，且明顯有嘔吐情況，里長卻置之不理，逕自離開，直到10時11分才又回到現場。他見妻子全身無力躺在廚房邊離地90公分高的躺椅上，竟然先把妻子覆蓋在身上的外套掀掉，再對她連踹2腳，致使妻子從躺椅上摔到地面，頭部再次遭重擊，因此倒地不起，里長見情況不對急叫救護車，此時已是11點。吳妻失去救治的黃金時間，送醫後第42天因頭部外傷、顱內出血，引發肺炎、呼吸衰竭死亡。

合議庭表示，吳男行凶時沒有拿凶器，暴拳「教訓」太太是發洩怒氣，造成傷害卻置之不理，沒有殺人之故意，但有傷害故意，10點返回現場，見太太不省人事，卻沒有立即報案，貽誤救援時機至少20分鐘，太太之死與吳男有直接關係，事後又拔掉監視器，掩飾罪行。審酌其犯案動機，事後雖有說後悔，但並沒有對被害人家屬做任何補償，因此判處13年徒刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

吳妻送醫後第42天傷重不治。（民眾提供）

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