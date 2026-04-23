「洪董大客戶」成破口！ 台中商銀主管涉勾結詐團 未落實認識客戶程序

台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元。（航調處提供）

一句「洪董是大客戶、很信任他」，竟成為金融防線崩潰的關鍵破口；台中商銀4間分行經理、襄理勾結涉嫌從事博弈、詐欺的萬里開發公司洪姓董事長，未落實KYC（認識客戶）程序，就協助12家人頭公司開戶，甚至直接核准最高2000萬元轉帳額度，協助掩護詐欺與博弈資金流動，整體洗錢規模逾36億元。

檢調查出，涉案核心為萬里開發公司負責人洪岳鵬，長期涉入菲律賓博弈及詐騙金流，為了快速洗錢，刻意滲透銀行體系，拉攏台中商銀潭子、北屯、中正及頭份等分行6名高階主管加入，這些銀行幹部利用職權，替至少12家無實際營運的空殼公司辦理開戶，並開放網銀與高額轉帳功能，使資金得以快速進出。

請繼續往下閱讀...

令人震驚的是，這些公司資本額多僅20萬元，卻能在短時間內湧入數億元資金，甚至出現跨行密集匯入、數秒內再大量轉出的異常交易模式，但相關主管不僅未即時通報，還刻意延遲或消極處理，形同為不法金流「開後門」。

面對檢方追問，涉案經理辯稱洪男是長期往來客戶，曾介紹不少「正常經營」的企業，替銀行帶來業績，因此對其高度信任，才會放寬審核標準；甚至有行員私下以「洪董」相稱，顯示其在分行內影響力不小，然而檢方認為，銀行主管明知交易金額與公司規模明顯不符，仍放任高額資金流動，已非單純疏失，而是涉及共犯行為。

檢調去年組成專案小組「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」查緝，分三波對萬里公司、台中商銀涉案分行實施搜索，目前洪男、張姓經理及頭份分行莊姓經理均仍在押中，今天以洪男等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法等罪嫌起訴移審，並建請法院接押。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查人員搜索涉案的台中商銀分行。（航調處提供）

檢調扣押涉案人員名下車輛。（航調處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法