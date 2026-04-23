周俊銘噴辣椒水調職有多慘？ 資深媒體人爆退休金「大縮水」！

民眾黨辣椒水事件鬧烏龍。（資料照）

前台中市警局第六分局長周俊銘為辣椒水誤噴事件被記過，並調派台北市警察局擔任第四序列警政監，職務配階為3線1星。擔任記者時期主跑社會線、熟悉警政運作的資深媒體人王瑞德昨日表示，對周俊銘影響最大的就是「退休金」，過去經歷「幾乎全沒了」，未來發展也相當艱難，這對退休金將會影響非常大。

王瑞德昨日在政論節目「台灣向前行」分析，周俊銘原任台中市警察局第六分局分局長，六分局是台中15個分局中的第一名，當到這裡通常就準備要升官了。然而調任台北市警局擔任警政監，「不好意思，因為有23個，」王瑞德說。他表示，後面的人都在做科長、主任的事情，周俊銘等於重新來過，前面的經歷等於沒了。

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現在他被記兩小過，分局長又被拔掉，未來的發展幾乎都沒了。王瑞德表示，本來他運氣好的話可能做到警察局長，跟現在這個位置比，退休金會差很多。現在基本上已經再見了，幾乎就是在等退休了。

王瑞德也說明，儘管周俊銘調到台北市的警政監是「平調」，但是「職務加給」就沒有了。周俊銘當分局長時有分局長的職務加給，若當到警察局長，就有警察局長的職務加給，沒了之後就不是主官，會影響到薪水。

但王瑞德表示，其實薪水只是小事，真正影響最大的是退休金。假如在這個職務上面退休，「退休金是領一輩子的，那個影響非常大。」所以基本上來講，「他已經ByeBye，再見了。」王瑞德也嘆，聽說周俊銘之前是平步青雲，聽說升職很快。但作夢也沒想到，怎麼會發生這種事，「這裡噴噴、那裡噴噴，他的人生就在那個一個小時給噴走了。」

台中市政府警察局第六分局分局長周俊銘，將調任台北市警察局警政監。（資料照，擷取自第六分局網站）

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