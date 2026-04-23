為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    周俊銘噴辣椒水調職有多慘？ 資深媒體人爆退休金「大縮水」！

    2026/04/23 19:22 即時新聞／綜合報導
    民眾黨辣椒水事件鬧烏龍。（資料照）

    民眾黨辣椒水事件鬧烏龍。（資料照）

    前台中市警局第六分局長周俊銘為辣椒水誤噴事件被記過，並調派台北市警察局擔任第四序列警政監，職務配階為3線1星。擔任記者時期主跑社會線、熟悉警政運作的資深媒體人王瑞德昨日表示，對周俊銘影響最大的就是「退休金」，過去經歷「幾乎全沒了」，未來發展也相當艱難，這對退休金將會影響非常大。

    王瑞德昨日在政論節目「台灣向前行」分析，周俊銘原任台中市警察局第六分局分局長，六分局是台中15個分局中的第一名，當到這裡通常就準備要升官了。然而調任台北市警局擔任警政監，「不好意思，因為有23個，」王瑞德說。他表示，後面的人都在做科長、主任的事情，周俊銘等於重新來過，前面的經歷等於沒了。

    現在他被記兩小過，分局長又被拔掉，未來的發展幾乎都沒了。王瑞德表示，本來他運氣好的話可能做到警察局長，跟現在這個位置比，退休金會差很多。現在基本上已經再見了，幾乎就是在等退休了。

    王瑞德也說明，儘管周俊銘調到台北市的警政監是「平調」，但是「職務加給」就沒有了。周俊銘當分局長時有分局長的職務加給，若當到警察局長，就有警察局長的職務加給，沒了之後就不是主官，會影響到薪水。

    但王瑞德表示，其實薪水只是小事，真正影響最大的是退休金。假如在這個職務上面退休，「退休金是領一輩子的，那個影響非常大。」所以基本上來講，「他已經ByeBye，再見了。」王瑞德也嘆，聽說周俊銘之前是平步青雲，聽說升職很快。但作夢也沒想到，怎麼會發生這種事，「這裡噴噴、那裡噴噴，他的人生就在那個一個小時給噴走了。」

    台中市政府警察局第六分局分局長周俊銘，將調任台北市警察局警政監。（資料照，擷取自第六分局網站）

    台中市政府警察局第六分局分局長周俊銘，將調任台北市警察局警政監。（資料照，擷取自第六分局網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播