喪屍毒品藏洗髮精闖關！ 台馬警合作查獲市值2400萬、6公斤依托咪酯

運毒集團將喪屍煙彈原料依托咪酯毒品，裝入洗髮精內，共查扣6公斤依托咪酯。（記者邱俊福翻攝）

喪屍毒品藏洗髮精闖關！以男子簡呈軒為首的運毒集團，涉嫌跟隱身境外的毒梟合作，將喪屍煙彈原料依托咪酯，裝入洗髮精內，以每人夾帶2瓶方式，走私入境，刑事警察局國際科偵一隊透過跟馬來西亞警方合作，先循線於馬國境內破獲2處製毒工廠後，再搗國內這個運毒集團，逮簡等6人，共查扣6公斤依托咪酯毒品，約可製成1萬2000顆煙彈，市價高達2400萬元；經移送檢方，上週已依法提起公訴。

去年5月間，刑事局與馬來西亞皇家肅毒局透過長期情資交流，鎖定以38歲台籍男子張恆賓為首的跨國製毒集團，在馬來西亞吉隆坡郊區先後破獲2處製毒工廠，逮捕張男等台籍犯嫌5人及外籍犯嫌2人，並查扣含有甲基安非他命、芬太尼等成分的液態毒品228公斤，以及古柯鹼、大麻、毒品煙彈與全套製毒設備等贓證物，目前張等人正接受馬國司法審理中。

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刑事局經持續追查，發現協助該製毒工廠運毒的簡男所屬不法集團，於製毒工廠被搗破後，改跟其他跨國毒梟合作，持續運毒闖關入境，經長期蒐證，去年7月24日、10月10日及12月22日會同海關執行三波攔截行動。

警方共逮捕黃姓、林姓與郭姓等3名運毒成員，查扣藏放於6瓶洗髮精、沐浴乳容器內的6公斤依托咪酯毒品，隨後又逮捕簡男、接應的施男與負責分裝的雲林地區范姓藥頭到案。

檢方複訊後，除范男外，其餘簡等5人均經法院裁定羈押禁見；檢方上月依運輸第二級毒品罪嫌將簡等5人提起公訴，范男則依製造、販賣毒品罪提起公訴。

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運毒集團將喪屍煙彈原料依托咪酯毒品，裝入洗髮精內，夾帶入境。（記者邱俊福翻攝）

男子簡呈軒被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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