新店安康路機車追撞波及公車 3騎士受傷、78歲翁頭部重創亡

張翁騎機車行經新北市新店安康路三段時，追撞前方準備左轉的謝姓女騎士，事故又波及阮姓騎士及對向公車，事故現場一片凌亂。（記者陸運鋒翻攝）

張姓老翁今天（23日）上午騎機車行經新北市新店區安康路三段時，不慎追撞前方準備左轉的謝姓女騎士，事故又波及阮姓騎士及對向公車，警消獲報趕抵，3名受傷騎士隨即被送往醫院救治，但張翁因頭部重創，經急救後仍宣告不治，事故原因仍有待釐清。

新店警分局調查，74歲謝姓女騎士當時行經新店安康路三段準備左轉，遭後方疾駛而來的78歲張姓騎士追撞，張翁噴飛波及一旁23歲阮姓騎士，而謝女機車也波及行駛對向車道66歲林男駕駛的公車，路過民眾見狀紛紛報案。

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據查，警消趕抵現場時，發現張翁重傷昏迷，謝女及阮男則全身多處擦傷，隨即將3人分別送往新店慈濟及新店耕莘醫院救治，而張翁經診斷為顱內出血及肋骨斷裂，經搶救後仍無力回天。

警方指出，騎士謝女、阮男及公車司機林男，酒測值均為0毫克，而張翁酒測值仍待抽血檢驗，至於確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

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