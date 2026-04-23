鹿野高台傳飛行傘起飛意外 63歲女遊客墜落邊坡骨折

婦人使用飛行傘墜落骨折，消防人員救援。（記者黃明堂翻攝）

今天中午，台東縣鹿野高台發生1起飛行傘驚險意外。1名來自南投的63歲女性遊客，在準備進行無動力飛行傘體驗時，疑因起飛過程不慎失敗，整個人直接墜落至約15米深的陡峭邊坡，造成左腳踝嚴重受傷。

台東縣消防局鹿野分隊於中午12時41分接獲通報後，隨即啟動緊急救護機制，並聯合延平、關山大隊共出動4輛消防車、救護車及7名消防救護人員趕赴現場支援。由於事故地點位於雜草叢生的山坡地，地勢險峻，搜救人員隨即在繁密的林木間小心下探搜索。

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經過一番搜尋，救難人員約於下午1時許順利接觸到傷者。當時傷者意識清楚，但左腳踝呈現開放性骨折，疼痛難耐。救護人員現場先行進行包紮止血與初步固定，隨後利用長背板並以人力徒步接力的方式，在崎嶇的邊坡上克服阻礙，合力將傷者搬運至救護車停放處。

事故發生後，消防局同步通報110、台東縣觀光發展處、教育處及交通部觀光局縱管處等單位。傷者於下午2時5分由鹿野分隊救護車後送往台東馬偕醫院進行後續救治。至於飛行傘起飛失敗的確切原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

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