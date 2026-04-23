曾上網查「福馬林」！ 少婦窩網咖產子掐死 套袋伴屍16小時判11年6月

潘女於網咖產子，涉嫌掐死新生兒後套袋伴屍，警方到場蒐證。（資料照）

台中市3年前震驚社會的「網咖殺嬰案」一審判決出爐，台中地院今（23）日認定，24歲潘姓女子在網咖包廂內產子後，竟以掐頸、悶住口鼻等方式致新生男嬰死亡再套袋，伴屍長達16小時才報案，依「成年人故意對兒童犯殺人罪」判處11年6月徒刑，全案仍可上訴。

回顧案情，2023年初，未婚懷孕即將臨盆的潘女，當天傍晚到台中市中區一家網咖，租用包廂消費，當晚約10時，她透過通訊軟體，向閨密幸姓女子求助即將產子，已經來不及到醫院，幸女趕緊跑到網咖，驚見潘女已產下一名男嬰，且跪姿用手掐住男嬰頸部，幸女趕緊制止，但男嬰已無呼吸心跳。

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調查顯示，兒子死亡後，潘女一度不知所措，之後商請幸女買止痛藥、到超商購買黑色垃圾袋、濕紙巾及免洗褲後，由潘女將男嬰遺體、胎盤等全裝入黑色垃圾袋，塞入背包放在包廂角落，幸女返家後思考一段時間，深感良心不安，隔天下午向警方報案。

檢警調查指出，潘女疑因情緒不穩，在產後對男嬰施以掐脖及遮掩口鼻等行為，導致死亡，檢方在其手機中發現多筆關鍵搜尋紀錄，包括「偷偷生產」、「福馬林」及化學藥品相關字眼，成為案件重要佐證之一，另有在場幸姓友人作證，曾目擊潘女以雙手掐住嬰兒頸部，並進行現場模擬，進一步強化檢方指控。

審理過程中，檢辯雙方對男嬰確切死因仍有爭議，辯方主張，嬰兒可能在出生過程中因胎盤因素導致窒息，未必全然出於外力，檢方則引用法醫研究所鑑定，認為嬰兒頸部出現血點，顯示有外力介入致死，法院綜合相關證據與鑑定結果，最終認定潘女犯行明確判刑。

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