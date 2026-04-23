生母忙「追愛」！幼女剛出生就被丟 美籍華裔夫妻跨海收養

生母為追愛將幼女丟給朋友照顧，導致孩子命運坎坷。所幸經媒合獲美籍華裔夫妻跨海收養，台南地院裁定認可，讓孩子重獲新生。（資歷照，記者王捷攝）

一名女嬰剛出生就被生母丟給朋友照顧，生母則另行追求感情生活。由於缺乏妥善照顧，女嬰僅2個月大便被安置，所幸經跨國媒合，獲得美國北卡羅來納州的華裔夫妻收養，台南地方法院也裁准，讓失依兒童能在安穩的環境中重獲新生。

女童出生後未經生父認領，生母也沒有養育小孩的觀念，只重視自己的情感路，加上生母與原生家庭關係不好，缺乏支持系統，屏東縣政府在女童約2個月大時緊急介入並安排寄養。

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判決書內並沒有提到太多女童的健康狀況，但社工評估，以女童的背景很難被國內家庭收養，為顧及兒童最佳利益，決定轉介跨國境媒合。

浩德國際兒童服務機構推薦一對在美國的華裔夫婦，向天主教善牧社會福利基金會提出申請，華裔夫妻的婚姻穩定、經濟狀況可以負擔女童未來開支，夫妻不僅具備正向教養態度，所處的教會、親友也建構堅強的社會支持網絡。

在法律適用上，收養人雖為美國籍，以涉外民事法律適用法及反致原則，本案以台灣法律為準。法院審酌訪視報告，確認養母精通中文，能為女童提供重要的文化適應與種族認同支持。

南院以兒童最佳利益為核心考量，跨國收養制度能為國內失依兒少提供重獲完善照護的契機，因此認定美國夫妻足以勝任照顧責任，裁准收養關係。

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