大園砂石車撞捷運橋墩 捷工局：初檢無結構安全疑慮

大園發生一起曳引砂石車撞捷運橋墩事故，所幸ˋ人員、橋墩都無大礙。（警方提供）

桃園市大園區三民路二段昨天發生大型曳引砂石車撞捷運橋墩的交通事故，還波及對向車道轎車，所幸無人傷亡，市府捷運工程局立刻派員針對受撞擊的捷運橋墩查看，初步檢測確認僅表面磨損，結構安全無虞。

警方調查指出，43歲謝姓男子駕駛的大型曳引砂石車，沿大園區三民路二段直行往南行駛，昨天上午8點46分左右，疑似精神恍惚而偏離車道，撞擊中央分隔島的捷運工程石墩，並波及對向車道61歲陳姓男子駕駛的轎車，警方獲報趕抵處理並實施交通管制，肇事駕駛受傷送醫無大礙，轎車僅車輛毀損，經實施酒精檢測，雙方駕駛人酒測值都為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

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捷工局接獲通報後，派員趕赴現場，除協助相關單位進行交通事故排除與交通疏導工作，也檢視橋墩是否有損害情形，初判無影響結構安全。

大園發生一起曳引砂石車撞捷運橋墩事故，所幸ˋ人員、橋墩都無大礙。（警方提供）

大園區發生曳引砂石車撞捷運橋墩事故，所幸人員、橋墩都無大礙。（警方提供）

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