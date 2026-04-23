「帝寶名媛」李珍妮轟前主播、名媛「做雞」挨告 誹謗罪判刑3月

名媛李珍妮。（資料照）

「帝寶名媛」李珍妮（現改名李洢鏵）2023年在一場王姓富商邀請的聚會上，與同桌的「房產美魔女」王子苓、前主播李雅楹發生口角，李辱罵2人「做雞的」挨告，台北地院審結後，依照誹謗罪處李女有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

王姓富商於2023年11月16日邀約友人至台北市中山區的「Ad Lib kitchen」餐廳聚餐，李珍妮當日因為發現麵包冷掉，對服務生抱怨，沒想到此舉卻引起同桌的王子苓、李雅楹不滿。雙方發生口角，李雅楹嗆李珍妮「妳穿得像聖誕樹一樣，可不可以坐好吃飯」，李珍妮不甘示弱，回擊李雅楹、王子苓「做雞的」、「你們都是雞」等語。

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王子苓、李雅楹不甘被羞辱，在律師陪同下於2024年1月前往台北地檢署召開記者會，並分別對李珍妮提出刑事、民事告訴，李珍妮後續也被檢方依照誹謗罪起訴。

判決指出，「雞」、「做雞」意指性工作者的貶義詞，屬於對他人私生活的不當影射，且相關言詞內容，實際上也僅攸關於個人的隱私、私德，而與公益全然無關，欠缺合理評論的關聯。

此外，合議庭指出，李珍妮過去就曾控訴和前男友交往的「購物專家」古瀞涵交往是「小三」，也因此於2022年間被判刑，卻仍於5年內再犯，屬於累犯，依《刑法》規定加重其刑，處3月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

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