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    吃龍蝦鍋佯稱領錢卻落跑 火鍋店老闆報警

    2026/04/23 14:22 記者俞肇福／新北報導
    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳。（王傑倫提供）

    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳。（王傑倫提供）

    新北市萬里區的萬里里里長王傑倫今天（23日）在臉書貼文，他開設的萬海涮涮鍋昨天（22日）晚間出現有人點了高單價的單人份龍蝦鍋，還加點了肉片，總共是1056元，該名男子以去提款機領錢再回來付帳，從此人間蒸發，他已經報警；王傑倫呼籲，請萬里區的商家要注意，避免淪為下一個無辜商家。

    王傑倫在臉書貼文指出，「兄弟您是忘記回來買單了嗎？一個人點一堆也吃了一堆總共1056元，你跟店員說要去領錢結果人不見了。你是否還有要回來吃，希望你是忘記不是故意。」

    王傑倫說，他開業迄今不到半年，小本經營，秉持服務鄉親概念，遇到有艱苦的鄉親，只要是鄉親開口，他都能提供免費火鍋給民眾。

    但是，王傑倫指出，這名男子昨天晚上來吃飯，點了最貴的龍蝦火鍋還單點肉品，結果有食材沒吃完，客人要付帳時，佯稱錢帶不夠，跑去超商領錢，沒想到再也沒出現；實在是讓他對人性很失望。他等了一段時間，當事人遲遲沒有付錢，他才發現應該是被吃霸王餐，讓他對人性很失望，才決定報警。

    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳，火鍋店老闆氣得臉書貼文吐槽。（記者俞肇福翻攝）

    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳，火鍋店老闆氣得臉書貼文吐槽。（記者俞肇福翻攝）

    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳。圖中即為男子點的龍蝦火鍋食材。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區萬海涮涮鍋，昨天（22日）遭民眾吃完火鍋直接落跑不付帳。圖中即為男子點的龍蝦火鍋食材。（記者俞肇福攝）

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