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    詐團防窩裡反拿百萬玩具鈔測試新進車手 派出所長巡邏識破逮2嫌

    2026/04/23 14:20 記者陸運鋒／新北報導
    警方查扣玩具鈔、現金及合約書等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣玩具鈔、現金及合約書等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團為了防止車手窩裡反，派出陳姓成員拿百萬玩具鈔，假裝買家測試新進車手是否聽話時，恰巧遇上新北市中和分局警方巡邏，警方盤查見陳男支吾其詞，並在他身上搜出大批玩具鈔，隨後逮捕前來取款的呂姓車手，詢後將2嫌移送偵辦。

    中和警分局調查，錦和派出所長梁世詮20日下午1時許，巡邏經過中和區錦和路1間娃娃機店前時，發現18歲陳姓男子眼神飄忽不定，突然快步走進旁邊巷子，一下直走一下又轉左，似乎在避免與警方走相同路線。

    據知，梁員見狀隨即上前盤查詢問，而陳男稱是要去找網友，但又說不出來是要找誰，隨後被警方搜出他包包攜帶150萬元鈔票，但其中只有4千元是真鈔，其他全是玩具鈔，這時陳男才坦承自己是詐團成員，假扮投資人訓練新進車手，測試是否會窩裡反。

    警方今指出，現場來回搜尋有無其他可疑人士，果然發現18歲的呂姓車手，手持詐騙面交用的合約及收據抵達娃娃機店，經查看後確認與陳男所攜帶的是一模一樣的，隨後查扣現金4千元、玩具鈔票149萬餘元、手機及合約書等證物，並將陳、呂帶回派出所偵辦。

    警詢時，陳嫌坦承是依照詐團指示，準備將假鈔交給新進車手呂男，看他是否會聽話，或是交易後將鈔票A走及提出質疑；而呂嫌稱是在臉書求職廣告，應徵酒商外務後依照指示前來與買家碰面，警詢後，將2嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方指出，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團陳姓成員拿百萬玩具鈔假扮買家，準備測試前來取款的新進車手。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團陳姓成員拿百萬玩具鈔假扮買家，準備測試前來取款的新進車手。（記者陸運鋒翻攝）

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