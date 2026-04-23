賞鯨船花蓮外海驚見遺體 發平安紅包壓驚

花蓮一艘賞鯨船今早帶著遊客出海賞鯨豚，在觀察到一群海豚躍出水面後，發現海面上有異狀漂流物，靠近一看發現是人類遺體，立即通報海巡單位接手，並給旅客一個平安紅包。（多羅滿提供）

花蓮一艘賞鯨船今早帶著遊客出海賞鯨豚，在觀察到一群海豚躍出水面後，發現海面上有異狀漂流物，靠近一看發現是人類遺體，立即通報海巡單位接手，漁民習俗認為，能在茫茫大海中遇見並協助逝者「回家」，是一件功德無量的善行，但賞鯨公司仍為旅客準備了紅包袋，象徵把這段意外的相遇轉化為守護平安的祝福。

本月18日花蓮一名釣客徹夜未回，家屬向警方報案後，海巡署東部分署聯合岸巡、海巡及花蓮港務警察局、消防局等展開聯合搜救，北起花蓮港西防坡堤、南至花蓮溪出海口長達5公里的岸際及海域進行搜索，今天賞鯨船發現的大體是否為失蹤釣客，相關單位將進一步調查釐清當中。

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多羅滿賞鯨公司今指出，10點多出發的船班，當時船上約有50名旅客，包含國內旅客及部分歐美人士，由船長與黑潮海洋文教基金會解說員共同執行解說與觀察，出港後往南航行，在觀察海豚群後未久，在海面上發現顯著漂流物，本以為是廢棄浮具，船隻接近後才發現是漂浮的大體，船長隨即依標準作業程序通報海巡署，並在安全距離外進行現場控護，維持船上秩序。

針對此突發狀況，黑潮海洋文教基金會解說員即時向旅客進行說明。在台灣傳統的海洋文化中，討海人對於海上遇見逝者，有著獨特的敬畏與體諒。漁民習俗認為，能在茫茫大海中遇見並協助逝者「回家」，是一件功德無量的善行，不僅代表著一種跨越生死的緣分，更深信這份善念能換來海洋的庇佑與往後航行的平安。

船方指出，海上工作者長期與自然共處，面對此類狀況，除了依法通報，更會依循討海人對生命的基本敬意。當時船隻短暫停留，由船長帶領全船以莊嚴、簡單的方式致意與祝禱，為逝者送行。這種自然的安定力量，不僅是海洋人文的一部分，也讓在場的國內外旅客深受感觸，多數人皆表達理解與敬重。

海巡署接獲通報後，派遣巡防艇前往現場接手處理。為了體恤旅客在旅程中面對生命震撼的情緒，船公司在返航下船後，特別為每一位旅客準備了紅包袋（象徵性壓驚物）。這在民間習俗中具有去邪避禍、趨吉避凶的用意，也象徵將這段意外的相遇轉化為守護平安的祝福。

多羅滿賞鯨表示，海上旅程本就包含觀察與未知。從一開始的海豚躍動，到後來的突發狀況，這趟航程讓旅客在同一片海域中，看見生命不同的樣貌。未來仍將持續依循專業作業流程與海洋文化，在確保安全之餘，也保留對自然與生命的最高尊重。

花蓮一艘賞鯨船今早帶著遊客出海賞鯨豚，在觀察到一群海豚躍出水面後，發現海面上有異狀漂流物，靠近一看發現是人類遺體，立即通報海巡單位接手。（多羅滿提供）

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